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İsrail’in 3 aşamalı katliam planı | Batı'nın silah dolu uçakları gidip geliyor! A Haber savaş bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.10.2023 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
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İsrail’in 3 aşamalı katliam planı | Batı’nın silah dolu uçakları gidip geliyor! A Haber savaş bölgesinde

İsrail- Hamas savaşında 15. güne girilirdi. Sivil hedef gözetmeksizin Gazze 15 gündür bomba yağmuruna tutuluyor. Bölgede ölenlerin sayısı 4 bin 500 yaklaştı. İsrail’in 3 aşamalı katliam planı ortaya çıktı. Savaşın en sıcak noktasında A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu gelişmeleri aktardı.

İsrail-Hamas çatışmasının 15. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 500'e aştı. İsrail'in Gazze'ye kara harekatına "hazırız" mesajını vermesinin ardından gözler Orta Doğu'ya çevrildi. ABD İsrail Büyükelçiliği, Gazze-Mısır sınır geçişinin saat 10'da açılacağı bilgisini aldıklarını açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Kızılayı, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazze sınırına tank sevkiyatı sürüyor mu? Gazze'ye insani yardım girecek mi? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? İsrail'in Gazze planı ne? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Sahadaki durum neyi gösteriyor? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Bölgeden tüm gelişmeleri A Haber ekipleri anlık olarak aktarıyor.

Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Refah Sınır Kapısı'na Birleşmiş Milletler bayrağı çekilecek ve kontrol BM'de olacak. Refah Sınır Kapısı'nda 20 yardım TIR'ın bekliyor. Bu TIR'lardan 4'ünün geçişine izin verileceği söyleniyor. İsrail yardım TIR'larının geçişine karışmayacağını belirtiyor ancak Hamas'a destek olduğunu anlarsa vuracağını açıkladı. Buradan gelecek yardımlar Gazze için yeterli değil. Bölgeye en az 200 yardım TIR'ının gitmesi gerektiği ifade ediliyor.

Gece saatleri boyunca bombardıman devam etti. Bu saldırılarda da en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaştı. Hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin sığındığı BM okullarının boşaltılması gerektiğini açıkladı. Artık okullarda bile güven kalmadı.

400 yaralının tedavi edildiği 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi de İsrail'in hedefleri arasında yer alıyor ve geçtiğimiz salı günü El Ahli Hastanesi vuran İsrail bu hastaneyi vuracağını söyledi.

Katliam emrini veren kadın-çocuk ölümlerinin sebebi olan Netanyahu kaçırılan İsrail vatandaşlarının evlerine döneceklerini ve zafere kadar mücadele edeceklerini söyledi. Bu sözleri ile kara harekatına da zemin hazırlıyor. İsrail katliamına çanak tutan müttefik ülkelerin 45. kargo uçağı dün İsrail'e geldi. Dün gelen uçakta 1 tonluk silah olduğu açıklandı. Savaş lojistik planları onaylandı.

İsrail son birkaç gündür yeni sevkiyatlar yapıyor. Gazze'nin kuzey sınırında pek çok zırhlı aracı ve tankı farklı noktalara yerleştirdi. İsrail 3 aşamalı bir planlar ilerlemeyi hedefliyor; Hamas'ı yenilgiye uğratmak, tüm direnişleri sona erdirmek ve güvenlik rejimi oluşturmak. Bu da tampon bölge anlamına geliyor. Gazze'nin daha da küçülmesinin planlandığı yönünde açıklamalar geliyor.

İsrail’in 3 aşamalı katliam planı İSRAİL'İN 3 AŞAMALI KATLİAM PLANI
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