İsrail’in 3 aşamalı katliam planı | Batı’nın silah dolu uçakları gidip geliyor! A Haber savaş bölgesinde

İsrail son birkaç gündür yeni sevkiyatlar yapıyor. Gazze'nin kuzey sınırında pek çok zırhlı aracı ve tankı farklı noktalara yerleştirdi. İsrail 3 aşamalı bir planlar ilerlemeyi hedefliyor; Hamas'ı yenilgiye uğratmak, tüm direnişleri sona erdirmek ve güvenlik rejimi oluşturmak. Bu da tampon bölge anlamına geliyor. Gazze'nin daha da küçülmesinin planlandığı yönünde açıklamalar geliyor.

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