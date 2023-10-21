İsrail’in 3 aşamalı katliam planı | Batı'nın silah dolu uçakları gidip geliyor! A Haber savaş bölgesinde
İsrail- Hamas savaşında 15. güne girilirdi. Sivil hedef gözetmeksizin Gazze 15 gündür bomba yağmuruna tutuluyor. Bölgede ölenlerin sayısı 4 bin 500 yaklaştı. İsrail’in 3 aşamalı katliam planı ortaya çıktı. Savaşın en sıcak noktasında A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu gelişmeleri aktardı.
İsrail-Hamas çatışmasının 15. gününe girildi. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 500'e aştı. İsrail'in Gazze'ye kara harekatına "hazırız" mesajını vermesinin ardından gözler Orta Doğu'ya çevrildi. ABD İsrail Büyükelçiliği, Gazze-Mısır sınır geçişinin saat 10'da açılacağı bilgisini aldıklarını açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. İsrail, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istedi. Filistin Kızılayı, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yaptı.
Gazze sınırına tank sevkiyatı sürüyor mu? Gazze'ye insani yardım girecek mi? Refah Sınır Kapısı açılacak mı? İsrail'in Gazze planı ne? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Sahadaki durum neyi gösteriyor? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Bölgeden tüm gelişmeleri A Haber ekipleri anlık olarak aktarıyor.
Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Refah Sınır Kapısı'na Birleşmiş Milletler bayrağı çekilecek ve kontrol BM'de olacak. Refah Sınır Kapısı'nda 20 yardım TIR'ın bekliyor. Bu TIR'lardan 4'ünün geçişine izin verileceği söyleniyor. İsrail yardım TIR'larının geçişine karışmayacağını belirtiyor ancak Hamas'a destek olduğunu anlarsa vuracağını açıkladı. Buradan gelecek yardımlar Gazze için yeterli değil. Bölgeye en az 200 yardım TIR'ının gitmesi gerektiği ifade ediliyor.
Gece saatleri boyunca bombardıman devam etti. Bu saldırılarda da en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaştı. Hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin sığındığı BM okullarının boşaltılması gerektiğini açıkladı. Artık okullarda bile güven kalmadı.
400 yaralının tedavi edildiği 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi de İsrail'in hedefleri arasında yer alıyor ve geçtiğimiz salı günü El Ahli Hastanesi vuran İsrail bu hastaneyi vuracağını söyledi.
Katliam emrini veren kadın-çocuk ölümlerinin sebebi olan Netanyahu kaçırılan İsrail vatandaşlarının evlerine döneceklerini ve zafere kadar mücadele edeceklerini söyledi. Bu sözleri ile kara harekatına da zemin hazırlıyor. İsrail katliamına çanak tutan müttefik ülkelerin 45. kargo uçağı dün İsrail'e geldi. Dün gelen uçakta 1 tonluk silah olduğu açıklandı. Savaş lojistik planları onaylandı.
İsrail son birkaç gündür yeni sevkiyatlar yapıyor. Gazze'nin kuzey sınırında pek çok zırhlı aracı ve tankı farklı noktalara yerleştirdi. İsrail 3 aşamalı bir planlar ilerlemeyi hedefliyor; Hamas'ı yenilgiye uğratmak, tüm direnişleri sona erdirmek ve güvenlik rejimi oluşturmak. Bu da tampon bölge anlamına geliyor. Gazze'nin daha da küçülmesinin planlandığı yönünde açıklamalar geliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...
- MİLLİ YAS BİTTİ Mİ? Milli yas nedir, kaç gün sürecek, bugün son gün mü?
- 21 Ekim Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı bugün...
- Van depremi ne zaman oldu? Van depremi kaç saniye sürdü? Tarihin en büyük depremlerinden biri...
- KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...
- Süper Kupa ne zaman 2023? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi tarihte? TFF son dakika duyurdu!
- İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...
- Gönül Dağı'nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek'in ayrılık sebebi meğer...
- NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!
- VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!
- ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim ATV yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında, kızının ismi ne?