CUMA ABLUKASI | Müslüman gençlere geçiş izni yok! Mescid-i Aksa’da neler olacak?

Saat 11.00 itibarıyla yaşananlar: Burada çok sayıda asker ve polis var. Biz burada farklı bir noktadan haber yapacaktık ancak İsrail polisi izin vermedi. Geçtiğimiz hafta Cuma namazına göre daha fazla güvenlik tedbiri var. İçeri girmek isteyenlerin kimlik kontrolü var. Müslüman olduğunuzu kanıtlanmanız gerekiyor. Çok sayıda gencin içeri girmesine izin vermiyorlar. Geçtiğimiz Ramazan ayında yaş sınırı ile ilgili bir kural getirilmişti. 55 Yaş üstü erkeler ve 50 yaş üstü kadınlar sadece içeri girebiliyordu. Sesli şekilde dile getirilmese de yine böyle bir durum var ve içeri gençlerin geçişine izin verilmiyor. Çarşı içerisinde protesto amaçlı kapalı dükkanlar var.