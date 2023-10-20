CUMA ABLUKASI | Müslüman gençlere geçiş izni yok! Mescid-i Aksa'da neler olacak?
İsrail-Hamas savaşında 14. güne girildi. A Haber ekipleri savaş bölgesinde. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt olayların başladığı ilk günden bu yana bölgede çok çarpıcı görüntülere ve saldırı anlarına da tanıklık ettiler. Bugün bölgede neler olacak? İşte tüm detaylar…
Hamas ve katil İsrail arasındaki savaşta 14. güne girildi. Gazze sınırına tank sevkiyatı sürüyor ve sınırda patlama sesleri hiç eksik olmuyor. Gazze'de elektrik yok, su yok, gıda krizi kapıya dayandı. İsrail'in fırınları bombalamasının ardından ekmek bulmakta zorluk çekiliyor.
İsrail sivillere bölgeyi terk etme çağrısı yapıp güvenli güzergah dediği yerleri vuruyor sivil konvoyları yok ediyor. İşgalci ve katil devlet İsrail okul, hastane, cami ve kilise demeden her yere ölüm yağdırıyor. Kara harekatı için ise planların sürdüğü belirtiliyor.
Peki İsrail'in Gazze planı ne? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Sahadaki durum neyi gösteriyor? İsrail kara hareketi yapacak mı, yapmayacak mı? Gazzelilerin tahliyesi nasıl gerçekleşecek? İlk günden itibaren bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu gelişmeleri aktardı.
Saat 11.00 itibarıyla yaşananlar: Burada çok sayıda asker ve polis var. Biz burada farklı bir noktadan haber yapacaktık ancak İsrail polisi izin vermedi. Geçtiğimiz hafta Cuma namazına göre daha fazla güvenlik tedbiri var. İçeri girmek isteyenlerin kimlik kontrolü var. Müslüman olduğunuzu kanıtlanmanız gerekiyor. Çok sayıda gencin içeri girmesine izin vermiyorlar. Geçtiğimiz Ramazan ayında yaş sınırı ile ilgili bir kural getirilmişti. 55 Yaş üstü erkeler ve 50 yaş üstü kadınlar sadece içeri girebiliyordu. Sesli şekilde dile getirilmese de yine böyle bir durum var ve içeri gençlerin geçişine izin verilmiyor. Çarşı içerisinde protesto amaçlı kapalı dükkanlar var.
Saat 10 itibarıyla yaşananlar: İsrail saldırıları her geçen an şiddetlenerek artıyor. Bugün Cuma ve Mescid-i Aksa için çok önemli bir gün. Hem protesto bekleniyor hem de olayların yaşanması bekleniyor. Çünkü salı akşamı bir hastane katliamı yaşandı. Bunun ardında pek çok noktada öfke nöbeti geçirildi. Protestolar yapıldı ve bugün de burada protestolar bekleniyor. Bizler şu anda Şam Kapısı'ndayız. Arslanlı Kapı ile buranın arası 700-800 metre kadar. Çok yoğun bir asker ve polis sevkiyatı var.
Bu iki kapının önünde askerler ve polisler nöbet tutuyor. Oraya girmek için bir takım kontroller var. Eğer çarşı içinde dükkanınız yoksa ya da orada yaşamıyorsanız polis sizi durdurup Müslüman olduğunuzu ispat etmenizi istiyorlar. İşgal altındaki Kudüs'te "Ben Müslümanım" diye kimliğiniz gösterip ibadet edebiliyorsunuz. Buraya ulaşan tüm yollar tutulmuş durumda. Burada çok yoğun bir medya mensubu var. Müslümanların buraya ibadete geldiğini ispat etmesi duat etmeye geldiğini ispat etmesi gerekir. Bunun haricinde İsrail polisinin de size inanması gerekir.
Bölgede turistik geziler devam ediyor. Tur otobüsleri gidip geliyor. Özellikle Zeytin Dağı tepesine onlarca turist otobüsü gedip geliyor. Burada Müslüman değilseniz herhangi bir kısıtlama yok Rahatlıkla istediğiniz yerlere girip çıkabiliyorsunuz. Ama Müslümansanız Mescid-i Aksa'ya ilk kıblenize bile giremiyorsunuz. Askerler burada etten duvar örmüşler ve içeri girişler yok, Müslümanlara zulüm var.
Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Biz 13 günden beri bölgedeyiz ve yaşananları takip ediyoruz. Belki de en yoğun saldırıların olduğu zamana şahitlik ettik. Saat 14.00'te başlayan bombardıman Gazze'de göz gözü görmeyecek kadar patlamaya ve dumana sebep oldu. Bunun ardından Hamas, Gazze'den füzeleri ve roketleri ateşledi. Roketler bizim de bulunduğumuz Sderot kentine düştü. İsrail'in saldırıları durmadan devam ediyor mülteci kampları vuruldu. Cibaliye Mülteci Kampı savaşın başında beri 5. kez vuruldu.
Okullar ve hastaneler ve ibadethaneler hedef alınıyor. Dün İsrail yine dün 24'ün üzerinde hastanenin boşaltılması için uyarılar yaptı. Artık hastaneler hizmet veremez hale geldi. Buraların enerjisi yok ve yakıtları tükendi. Işığın ve tıbbi malzemenin olmadığı bir ortamda tedaviler yapılmaya çalışılıyor. Hastaneler benzini olandan benzin istiyor, durum artık bu hale geldi.
Öte yandan Refah Kapısı'nda Mısır'ın yerleştirdiği beton bariyerler kaldırıldı. Orada bir BM bayrağı çekilecek ve kontrol tamamen BM'de olacak. Yardımların içeri girmesi için büyük çaba sarf ediliyor.
Bugün gözler yine Mescid-i Aksa'ya çevrilecek. Burada Cuma namazı kılınmaya çalışılacak. Geçtiğimiz hafta buraya Müslümanların girişine izin verilmedi. 30 bin kişinin namaz kılabildiği mescide sadece 4-5 bin kişi girebildi. Onlarda yaş sınırına benzer bir uygulama ile içeri girdi.
Geçtiğimiz hafta gençler içeri alınmadı. Bölgeden uzaklaştırıldıkları görüntülere tanıklık ettik. İçeri giremeyen gençlerin Arslanlı Kapı'nın karşısında namaz kılmasına izin verilmedi ve üzerlerine göz yaşartıcı bomba atıldı. Coplandılar, plastik mermi kullanıldı ve TOMA'dan lağıma benzeyen içine kimyasal karıştırılmış bir sıvı sıkıldı.
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