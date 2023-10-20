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Katil İsrail Gazze'de Ortodoks Kilisesi'ni vurdu! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Katil İsrail Gazze’de Ortodoks Kilisesi’ni vurdu! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Gazze'deki Ortodoks Kilisesi'ne İsrail saldırısında 2 kadın öldü, onlarca kişi yaralandı.

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