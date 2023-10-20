Filistinli araştırmacı Moin Naim Gazze'de İsrail ve ABD'nin kirli oyununu anlattı
A Haber canlı yayınına konuk olan Filistinli araştırmacı Moin Naim, Gazze’de Siyonist İsrail tarafından uygulanan katliamı, vahşeti anlattı. Naim, bölgede yaşanan oyuna dikkat çekti. İnsanlığın resmen aklıyla oynadığına işaret eden Naim, ABD, İngiltere, Batı’nın o vahşet zihniyetinin ‘İsrail sen devam et. Biz sizi destekliyoruz.’ şeklinde olduğunu ifade etti. Gazze’de sadece Müslümanların değil Hristiyanların da can verdiğini bildiren Naim, dün vurulan kiliseyi işaret ederek, “Allah korusun Türkiye’de bir saldırı olsa, terör saldırısı olsa bile dünya ayağa kalkardı.” dedi. Ayrıca Moin Naim, İsrail tarafından insanlara uygulanan psikolojik baskıyı deşifre etti.
Gazze günlerdir İsrail bombaları altında eriyor. 13. güne girdiğimiz zaman diliminde Gazze harabeye dönerken yürek yakan görüntüler geldi.
Siyonist İsrail, binlerce masum sivili katlederken Müslüman ve Hristiyan ayrımı gözetmemekte.
Bölgede yaşanan korkunç oyuna ise dünya sessiz kalmış durumda.
Filistinli araştırmacı Moin Naim, A Haber'de Gazze'de yaşanan alçak senaryoyu harita üzerine anlattı.
Naim şunları kaydetti:
Gazze 40 kilometrelik bir alanda. Ortalama derinliği 8 kilometre olan bir yer. Dümdüz bir alan sahil şeridi. Ve insanlar orada yaşamakta. İnsanlar şu an Filistin'i görüp orada oluyormuş gibi algılıyor. Savaş şu anda sadece Gazze'de yaşanmaktadır. İsrail 'Kuzey'den güneye göç edin diyor' insanlara. Zaten Kuzeyde vuruluyor, güneyde vuruluyor. Dün şehit edilen onlarca aile var. Bu gece vurulan Han Yunus dedikleri yer güneyin en dipte olan yerlerinden birisidir. 45 şehit verdik. 8 bina ailelerin üzerinde yıkıldı. Nasıl gitsin insanlar?
ACI GERÇEĞİ ANLATTI
Bakın tanıtayım yakından arkadaşım… Ailesi kuzeyden Cebelya'dan Refah'a geldi. Yani burası Mısır'a olan sınırdır. Ailesi tamamen burada şehit oldu. Yani İsrail'in gidin dedikleri yer. Gidenlerin üzerine de bomba yağdırdılar. TIR'ın dorsesi üzerinde 150 kişilik bir aile topluluğu bombalandı ve 75 kişi şehit edildi.
"BATI, İSRAİL'E CESARET VERİYOR"
İsrail işgal devleti ve yaptığı tek şey budur. ABD, İngiltere, Batı'nın o vahşet zihniyetinin 'Siz devam edin' biz sizi destekliyoruz.' diyor. Ölümlere İsrail'i cesaretlendiriyorlar.
"AYNISINI TÜRKİYE YAPSA NE OLURDU?"
Kiliseyi vurdular. Biz Müslüman ülkede kiliseye saldırı olsa ne olurdu? Allah korusun Türkiye'de bir saldırı olsa terör saldırısı olsa bile dünya ayağa kalkardı. Dün Gazze'de papaz dahil kilisede bombalandılar.
"İSRAİL HRİSTİYAN MÜSLÜMAN AYRIMI YAPMADAN..."
Yaralananların ölenlerin hemen hemen tamamı Gazze'de yaşayan Hristiyanlardan oluşmaktaydı. Ve Filistin'deki dünyanın en eski kiliselerindendir bu! Dün bir uyarı yapılmadan o kilise bombalandı. Ve en az 40-50 kişi vefat etti. 100'den fazla da yaralı var. Şimdi başta olan olayı unutup 2. si ile uğraşmaya başlıyoruz. Sürekli bombardıman ve sivil ölümleri var.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞINDA SON DURUM NE?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
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