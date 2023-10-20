Filistinli araştırmacı Moin Naim Gazze’de İsrail ve ABD’nin kirli oyununu anlattı

Naim şunları kaydetti:

Gazze 40 kilometrelik bir alanda. Ortalama derinliği 8 kilometre olan bir yer. Dümdüz bir alan sahil şeridi. Ve insanlar orada yaşamakta. İnsanlar şu an Filistin'i görüp orada oluyormuş gibi algılıyor. Savaş şu anda sadece Gazze'de yaşanmaktadır. İsrail 'Kuzey'den güneye göç edin diyor' insanlara. Zaten Kuzeyde vuruluyor, güneyde vuruluyor. Dün şehit edilen onlarca aile var. Bu gece vurulan Han Yunus dedikleri yer güneyin en dipte olan yerlerinden birisidir. 45 şehit verdik. 8 bina ailelerin üzerinde yıkıldı. Nasıl gitsin insanlar?