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Bu sabah Kudüs’te neler yaşanıyor? A Haber Mescid-i Aksa’da

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 10:37
Hastane katliamının ardından tüm gözler Kudüs’e çevrilmiş durumda. A Haber ekipleri Mesci-i Aksa’da haber nöbetinde. Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı.
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