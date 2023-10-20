Katil İsrail dünyanın gözü önünde 75 yıldır insanlık suçu işliyor! Katliamlarla çizilen harita

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı giderek artıyor. Katil İsrail, gece gündüz demeden sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. İsrail'in dehşete düşüren hastane katliamının arka planında, 75 yıldır süren bir siyonist zalimlik geçmişi var 1948'de kurulan ve uluslararası hukuku hiçe sayarak türlü bahanelerle Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrail, daha önce de defalarca benzer katliamlara imza attı.