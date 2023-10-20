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Haberler Galeri Katil İsrail dünyanın gözü önünde 75 yıldır insanlık suçu işliyor! Katliamlarla çizilen harita

Katil İsrail dünyanın gözü önünde 75 yıldır insanlık suçu işliyor! Katliamlarla çizilen harita

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta can kaybı giderek artıyor. Katil İsrail, gece gündüz demeden sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. İsrail'in dehşete düşüren hastane katliamının arka planında, 75 yıldır süren bir siyonist zalimlik geçmişi var 1948'de kurulan ve uluslararası hukuku hiçe sayarak türlü bahanelerle Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrail, daha önce de defalarca benzer katliamlara imza attı.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.10.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 06:54
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Katil İsrail dünyanın gözü önünde 75 yıldır insanlık suçu işliyor! Katliamlarla çizilen harita

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'yi soykırım ablukasına alan İsrail, savaş hukukunu bile hiçe sayan görülmemiş katliamlara imza atıyor.

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Katil İsrail dünyanın gözü önünde 75 yıldır insanlık suçu işliyor! Katliamlarla çizilen harita

Sivil, asker, çocuk, kadın ayrımı gözetmeyen İsrail güçler, hastaneleri bile bombalıyor.

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Katil İsrail dünyanın gözü önünde 75 yıldır insanlık suçu işliyor! Katliamlarla çizilen harita

Son olarak Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaya ve 500 masumu katleden İsrail, kurulduğu tarih olan 1948'den bu yana birçok sivil katliamına imza attı.

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Katil İsrail dünyanın gözü önünde 75 yıldır insanlık suçu işliyor! Katliamlarla çizilen harita

İsrail'in katliamlarla dolu sicilini derlendi. Sivil insanların yaşadığı kasabalara, mülteci kamplarına, mahallelere, camilere saldıran İsrail, binlerce insanı katletti.

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Katil İsrail dünyanın gözü önünde 75 yıldır insanlık suçu işliyor! Katliamlarla çizilen harita

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KATLİAMLAR YAPTI

İsrail, kurulduğu günden bugüne kadar, Filistin topraklarına büyük katliamlar gerçekleştirdi.