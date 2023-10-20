A Haber yayınında duygusal anlar! İsrail’in katliamı sonrası bölgeden gelen fotoğraflar Cansın Helvacı’dan yürek burkan sözler: Bu ölenler rakam değil insan...

Bölgede yaşanan büyük dram sürerken A Haber ekranlarında da haberleri sunan Cansın Helvacı duygu dolu anlar yaşadı.

İşte Cansın Helvacı'nın o anlardaki sözleri...

"ÖZÜR DİLİYORUM AMA MAALESEF BU ANNE ŞANSLI"

Yayına girmeden önce biz ayrıntılı hazırlıklar yaparız. Son günlerde bu fotoğraf karelerini çok net izleyip yayına giriyorum desem yalan olur. 3-4 tane fotoğrafımız var. Bir anne kucağında evladı. Kefeniyle birlikte. Bu cümleyi kuracağımıza inanabiliyor musunuz? Özür diliyorum ama bu anne oradaki bir çok anne babadan şanslı şu an.

Bu oranın gerçeği. Evladının cenazesi var ve tek parça. Bir kefeni olmuş. Bunlar maalesef şans.