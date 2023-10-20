A Haber yayınında duygusal anlar! İsrail'in katliamı sonrası bölgeden gelen fotoğraflar Cansın Helvacı'dan yürek burkan sözler: Bu ölenler rakam değil insan...
Katil İsrail, Gazze'de ölüm yağdırmaya devam ederken bölgeden acı fotoğraflar gelmeye devam ediyor. İsrail katliamın dozunu her geçen gün artırmaya devam ederken binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bölgeden gelen fotoğraflar A Haber ekranlarında yayınlanırken Sunucu Cansın Helvacı stüdyoda duygu dolu anlar yaşadı. Helvacı "Şu kadar kişi hayatını kaybetti diyoruz ama onlar insan. Onların hayalleri, hayatları var. Rakam değil onlar insan. Bu insanların sanki bizler gibi bir yaşam hakkı yokmuş gibi, ölmek kaderleriymiş gibi konuşuluyor..." ifadelerini kullandı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Bu saldırıda Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.
İSRAİL ÖLÜM YAĞDIRIYOR
Silahlı grupların daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmesinin ardından, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
BİNLERCE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
HASTANE SALDIRISINDA 500'YE YAKIN CAN KAYBI
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
Bölgede yaşanan büyük dram sürerken A Haber ekranlarında da haberleri sunan Cansın Helvacı duygu dolu anlar yaşadı.
İşte Cansın Helvacı'nın o anlardaki sözleri...
"ÖZÜR DİLİYORUM AMA MAALESEF BU ANNE ŞANSLI"
Yayına girmeden önce biz ayrıntılı hazırlıklar yaparız. Son günlerde bu fotoğraf karelerini çok net izleyip yayına giriyorum desem yalan olur. 3-4 tane fotoğrafımız var. Bir anne kucağında evladı. Kefeniyle birlikte. Bu cümleyi kuracağımıza inanabiliyor musunuz? Özür diliyorum ama bu anne oradaki bir çok anne babadan şanslı şu an.
Bu oranın gerçeği. Evladının cenazesi var ve tek parça. Bir kefeni olmuş. Bunlar maalesef şans.
Bir baba evladını kaybetmiş son kez vedalaşıyor evladıyla...
ONLAR RAKAM DEĞİL İNSAN
Burası da bir hastane. 6 tane küçücük beden insanların önünde. Bir sedyenin üzerine naaşları yatırılmış. Şu kadar kişi hayatını kaybetti diyoruz ama onlar insan. Onların hayalleri, hayatları var. Rakam değil onlar insan. Bu insanların sanki bizler gibi bir yaşam hakkı yokmuş gibi, ölmek kaderleriymiş gibi konuşuluyor...
Bu çocuklar morgları olmadıkları için dondurma yemeyi bırakın dondurma dolaplarında cenazeleri saklanıyor. Böyle bir durum.
"TEPKİ GÖSTERENLER TARAF DEĞİL İNSAN OLUYOR"
Yaralı küçücük bir çocuk daha. Ne söylense eksik kalıyor. Hakkı teslim edilemiyor yeri dolmuyor. Şu fotoğrafları anlatacak kelimeler yok. Bu fotoğrafları ifade edecek bir cümle yok. Bir hayatları yok bu insanların. Ölenlerin yarısından fazlası çocuk. Bir soykırım yaşanıyor.
Bize ne dillerinden dinlerinden. Çocuk bunlar insan bunlar. İsrail'de çocuklara böyle bir şey yapılsa yine aynı başlıkları konuşacağız. Hapishanelerde bile insanların yaşam hakkı oluyor.
İçeride ne yaşandığını gerçekten bilen yok. Oradaki çocuklar yalnız şu an. Hastaneye gelmiş titreyen çocuklar var. Tepki göstermeniz taraf olduğunuzu değil insan olduğunuzu gösterir.
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