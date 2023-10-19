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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinin şifreleri! Kapalı kapılar ardında kara saldırısı planı

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş devam ediyor. İsrail, Gazze'yi karanlığa, açlık ve susuzluğa boğarken, katliama devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyaret ederken koşulsuz desteğini açıkladı. Biden'in desteği dünya basınında geniş yankı uyandırırken, ziyaretin şifreleri de paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 10:51
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ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ziyaretinin şifreleri! Kapalı kapılar ardında kara saldırısı planı

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından Ürdün ziyareti iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyaret etti.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ziyaretinin şifreleri! Kapalı kapılar ardında kara saldırısı planı

Biden ziyaretinde İsrail'e desteklerinin devam edeceğini açıklarken, Netanyahu, Biden'e koşulsuz desteği için teşekkürlerini iletti.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ziyaretinin şifreleri! Kapalı kapılar ardında kara saldırısı planı

BIDEN ZİYARETİNİN ŞİFRELERİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Gazeteler Biden'ın ziyaretinin şifrelerini okuyucularına duyurdu.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ziyaretinin şifreleri! Kapalı kapılar ardında kara saldırısı planı

KARADAN İŞGAL İÇİN ÖZEL DESTEK

İngiliz The Times gazetesi 'Biden İsrail'e Gazze'yi karadan işgal için özel destek verdi' manşetini attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kapalı kapılar ardındaki başabaş görüşmede ABD liderinin özel desteğini kazandığını yazdı. Gazeteye göre, Gazze'deki hastane katliamının gölgesinde Tel Aviv'e inen Joe Biden buna rağmen İsrail'in planlarının tamamen arkasında durduğunu Netanyahu'ya söyledi.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ziyaretinin şifreleri! Kapalı kapılar ardında kara saldırısı planı

"HATALARIMIZI TEKRARLAMAYIN" UYARISI

The Telegraph, 'Biden İsraillilere söylüyor: Bizim 9/11'den sonraki hatalarımızı tekrarlamayın' manşetinin altında ABD Başkanı'nın Binyamin Netanyahu'ya yaptığı uyarıyı öne çıkardı. Gazeteye göre, Netanyahu'nun Arap liderleri küçümsemesi nedeniyle barış planının paramparça olması Biden İsrail Başbakanı'nı uyarmasına yol açtı. Yanı sıra, The Telegraph da tıpkı The Times gibi ABD lideri Biden'ın Gazze'nin karadan işgaline özel destek verdiğini spotunda belirtti.