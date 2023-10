ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ziyaretinin şifreleri! Kapalı kapılar ardında kara saldırısı planı

"HATALARIMIZI TEKRARLAMAYIN" UYARISI

The Telegraph, 'Biden İsraillilere söylüyor: Bizim 9/11'den sonraki hatalarımızı tekrarlamayın' manşetinin altında ABD Başkanı'nın Binyamin Netanyahu'ya yaptığı uyarıyı öne çıkardı. Gazeteye göre, Netanyahu'nun Arap liderleri küçümsemesi nedeniyle barış planının paramparça olması Biden İsrail Başbakanı'nı uyarmasına yol açtı. Yanı sıra, The Telegraph da tıpkı The Times gibi ABD lideri Biden'ın Gazze'nin karadan işgaline özel destek verdiğini spotunda belirtti.