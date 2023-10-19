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ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinin şifreleri! Kapalı kapılar ardında kara saldırısı planı
7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş devam ediyor. İsrail, Gazze'yi karanlığa, açlık ve susuzluğa boğarken, katliama devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyaret ederken koşulsuz desteğini açıkladı. Biden'in desteği dünya basınında geniş yankı uyandırırken, ziyaretin şifreleri de paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:00Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 10:51