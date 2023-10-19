Son dakika: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail’de

SUNAK'TAN İLK MESAJ: İSRAİL İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Sıcağı sıcağını açıklamada bulunan Sunak, "Tel Aviv'e her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek için geldim" ifadesini kullanadı.

İngiltere Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başbakan, ülkedeki ve bölgedeki liderlerle görüşmek üzere İsrail'e gitti. Birleşik Krallık, Hamas'ın terörizminin daha fazla tırmanışa neden olmaması için çalışmaktadır. Masum insanların hayatını kaybetmesini önlemek için her türlü çaba sarf edilmelidir" denildi.

Sunak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Kederli bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte yas tutuyorum ve terörizm denen kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum. Bugün ve her zaman" cümlesini kurdu.