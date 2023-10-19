Son dakika: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail'de
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın temasları sonrası Siyonist İsrail'e desteğini açıklayan İngiltere'nin Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'e ulaştı. Sıcağı sıcağını açıklamada bulunan Sunak, “Tel Aviv'e her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek için geldim” dedi.
İngiltere'nin Başbakanı Rishi Sunak, Gazze'de çocuk yaşlı demeden katliam yapan Siyonizm'in merkezi İsrail'e ulaştı.
SUNAK'TAN İLK MESAJ: İSRAİL İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ
Sıcağı sıcağını açıklamada bulunan Sunak, "Tel Aviv'e her şeyden önce İsrail halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek için geldim" ifadesini kullanadı.
İngiltere Başbakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başbakan, ülkedeki ve bölgedeki liderlerle görüşmek üzere İsrail'e gitti. Birleşik Krallık, Hamas'ın terörizminin daha fazla tırmanışa neden olmaması için çalışmaktadır. Masum insanların hayatını kaybetmesini önlemek için her türlü çaba sarf edilmelidir" denildi.
Sunak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Kederli bir ulus olan İsrail'deyim. Sizinle birlikte yas tutuyorum ve terörizm denen kötülüğe karşı sizinle birlikte duruyorum. Bugün ve her zaman" cümlesini kurdu.
TEMASLARI
Başbakan Sunak, bu seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.
DİĞER ZİYARETLERİ
İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak'ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi beklenmekte.
İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Sunak'ın "İsrail ve Gazze'deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği" bildirilmişti.
Sunak, seyahatiyle ilgili olarak "Tüm sivil ölümleri birer trajedi" demişti.
Başbakan Sunak'ın bölge ziyaretleri, ABD Başkanı Biden'dan sonra gerçekleştirmesi ise dikkat çekti.
PROTESTOLAR
Öte yandan Sunak'ın İsrail ziyareti öncesinde yüzlerce kişi Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu Downing Street'te Gazze'de yaşanan hastane saldırısını protesto etti.
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