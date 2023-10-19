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Haberler Galeri Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı

Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı

Filistin'de dünyanın gözü önünde Siyonist ve katil İsrail barbarlığı tırmanıyor. Binlerce kişinin acı bir şeklede can verdiği abluka altındaki Gazze'de büyük bir dram yaşanıyor. Katliamın merkez üssü İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de saldırı düzenlenen ve 471 kişinin vefat ettiği Baptist Hastanesi'nin (El-Ahli Arab Hastanesi) saldırı sonrası havadan görüntülerini yayınladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:23
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Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı

Hamas, dün yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıdan sorumlu olduğunu ifade ederek, "İsrail, Baptist Hastanesi katliamından doğrudan sorumludur ve bariz yalanları kimseyi kandıramayacaktır. İsrail, Baptist Hastanesi katliamının faili olduğunu, yalan bir anlatı sunarak ve bunu skandal bir propaganda ve gerçeğe hiç dokunmayan konuşmalarla pazarlayarak boşuna örtbas etmeye çalışıyor" demişti.

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Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı

471 MASUM CAN VEFAT ETTİ

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada hastaneye düzenlenen saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiğini, 28'inin durumu ağır olmak üzere 314 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı

SİYONİS İSRAİL GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de saldırı düzenlenen Baptist Hastanesi'nin (El-Ahli Arab Hastanesi) saldırı sonrası havadan görüntülerini yayınladı.

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Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı
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Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı