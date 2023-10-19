Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı

Hamas, dün yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıdan sorumlu olduğunu ifade ederek, "İsrail, Baptist Hastanesi katliamından doğrudan sorumludur ve bariz yalanları kimseyi kandıramayacaktır. İsrail, Baptist Hastanesi katliamının faili olduğunu, yalan bir anlatı sunarak ve bunu skandal bir propaganda ve gerçeğe hiç dokunmayan konuşmalarla pazarlayarak boşuna örtbas etmeye çalışıyor" demişti.