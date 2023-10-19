19 Ekim 2023, Perşembe
Katil İsrail saldırı düzenlenen hastanenin havadan görüntülerini yayınladı
Filistin'de dünyanın gözü önünde Siyonist ve katil İsrail barbarlığı tırmanıyor. Binlerce kişinin acı bir şeklede can verdiği abluka altındaki Gazze'de büyük bir dram yaşanıyor. Katliamın merkez üssü İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de saldırı düzenlenen ve 471 kişinin vefat ettiği Baptist Hastanesi'nin (El-Ahli Arab Hastanesi) saldırı sonrası havadan görüntülerini yayınladı.
Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:23
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