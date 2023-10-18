İsrail hastaneyi ABD bombasıyla mı vurdu? MK- 84 bombalarının özellikleri neler?

Patlamadan sonra ortaya çıkan alev bulutunu izlersek bunun da kendine özgü olduğunu anlarız. Mühimmatın bir gücü var ve o gücüyle beraber ortaya koymuş olduğu bir etki var. Bomba çukuru, eni-çapı ve derinliği vardır ve bu bir muhakeme yapma yeteneği sağlar. Bunun bir de etki çapı var. İsrail Gazze'ye 6 bin bomba attığını söylüyor. O bombaların ortaya koymuş olduğu etki ile bu bombanın ortaya koymuş olduğu etki karşılaştırıldığı zaman çok rahat şekilde ortaya çıkar.