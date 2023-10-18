İsrail hastaneyi ABD bombasıyla mı vurdu? MK- 84 bombalarının özellikleri neler?
İsrail havadan-karadan ve denizden ölüm yağdırdığı Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün Gazze’deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı nedeniyle en az 500 kişi hayatını kaybetti. Dünkü vahşet, katliam ve soykırımdan sonra ABD Başkanı Biden bugün İsrail'e indi. Katil devletin katil başbakanı Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı. Saldırıda ABD bombası MK- 84’ün kullanıldığı konuşuluyor. Peki İsrail hastaneyi ABD bombasıyla mı vurdu? MK- 84 bombalarının özellikleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı operasyonun ardından bölgedeki çatışmalar 12. gününde de sürüyor. İsrail, bugün de saldırılarına devam etti.
İsrail güçleri dün akşam saatlerinde Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi.
İsrail'e giden ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, "ABD İsrail'in yanındadır" dedi. Hastana saldırısına 'patlama' diyen Biden, "Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor" ifadesini kullandı.
Peki İsrail hastaneyi ABD bombasıyla mı vurdu? MK- 84 bombalarının özellikleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi. Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:
"Aslında çok karmaşık bir mesele değil. Kamuoyu bunu bilmediği için bunu yapanlar buradaki boşluktan faydalanarak bunu manipüle ediyor. Aslında çok basit bir konu; orada kullanılan bir mühimmat var ve onun parçaları şu anda orada hastanenin yok edildiği yerde. Bölgede görev yapan bağımsız Batı menşeili kuruluşlar ve hastaneyi işleten Anglikan Kilisesi'nin yetkileri oradan parçaları aldıkları zaman gerçek ortaya çıkar. Bunların üzerinde kafilesini serisini belli eden yazılar vardır. Bomba kalıntılarından, patlayıcı kalıntılarından çok rahatlıkla bunu kimin tarafından atıldığı ortaya çıkar.
Bölgede pek çok ülkenin uzaydan uyduları var. Devletler uydular aracılığıyla bunu tespit edebileceklerini ve bunu kimin yaptığını söyleyebileceklerini ifade etmeliyiz. Bölgeye angaje olan casus ve istihbarat uçakları var. Bunların çoğu İsrail menşeili ama bölgede başka ülkelerin casus uçakları varsa onlarda bu mühimmatın hangi araçtan atıldığını çok rahatlıkla görebilirler.
İsrail uçaklarının "6 bin ton bomba attık" dedikleri bombanın en güçlüsü MK-84'tür. Mark serisi bombaların en büyüğü ve F-16'ların kullanmış olduğu en büyük mühimmat. İsrail bunu daha önce pek çok alanda kullandı. Zaten buradan çok rahat şekilde iz sürülebilir. Bu bombaların patladığı zaman üretmiş olduğu ses kendine özgündür. MK-84 bombasının başka alanlarda kullanılmasının sesi ile hastane saldırısında kullanılmasının sesini dinlersek karakteristik olarak bunu görürüz.
Patlamadan sonra ortaya çıkan alev bulutunu izlersek bunun da kendine özgü olduğunu anlarız. Mühimmatın bir gücü var ve o gücüyle beraber ortaya koymuş olduğu bir etki var. Bomba çukuru, eni-çapı ve derinliği vardır ve bu bir muhakeme yapma yeteneği sağlar. Bunun bir de etki çapı var. İsrail Gazze'ye 6 bin bomba attığını söylüyor. O bombaların ortaya koymuş olduğu etki ile bu bombanın ortaya koymuş olduğu etki karşılaştırıldığı zaman çok rahat şekilde ortaya çıkar.
İşte bunları bilmeyen insanları manipüle edebilirsiniz. Ancak gerçeğin ortaya çıkması çok basit bir iştir. Deliller orada hayatını kaybeden insanların arasında duruyor. Bunları oradaki bağımsız kuruluşlar alıp inceletsinler gerçek anında ortaya çıkar. İşte biz şu anda canlı yayında bu silahların seslerini dinliyoruz. Net şekilde MK-84… Biden İsrail'i destekleme arzusu ve zorunluluğuyla eğer kaldıysa vicdanı ve olabilecek riskler arasında sıkışmış durumda. O yüzden sürekli olarak çelişki üretiyor."
KÜRESEL ÖLÇEKTE KATLİAMLAR
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Küresel ölçekte katliamlar yapan. Vietnam'da katliam yapan.
Birinci Dünya Savaşı'nda katliam yapan. İkinci Dünya Savaşı'nda katliamlar yapan. Milyonlarca insanı öldüren her savaşın altında mutlaka Batılı bir ülke var.
Her soykırımın altında bunların isimleri var. Çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız.
BÜTÜN HEDEFLERİ PARA KAZANMAK
ABD bunu yapacak zaten çünkü ABD'nin bölgesel hegomonik politikalarının bir parçasıdır bu. İç siyasetinin bir parçasıdır bu. ABD'nin küresel savaş baronlarının sermayesinin bölgedeki politikalarının bir uzantısıdır bu. Küresel sermayenin sahiplerinin bulunduğu mensubiyeti olduğu birçoğunun Yahudi olduğunu biliyoruz. Bunların bütün hedefleri dünyada çatışmaların yayılması kendilerinin para kazanması. Başka düşündükleri bir şey yok.
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