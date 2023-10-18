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SON DAKİKA | İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında BBC ayrıntısı! Hedef göstermişler

Son dakika… Şeytani Siyonist İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde tarihte görülmemiş bir katliama girişti. Bombalı kalleş saldırıda en az 500 masum kişi vefat etti. Aklıselim tüm insanları, devletleri ve kuruluşların tepkisine neden olan bu elim haber sonrası flaş bir detay ortaya çıktı. Alçak saldırının ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin dün "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığıyla yayınladığı haber "BBC hedef gösterdi, İsrail vurdu" yorumlarını peşinden getirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:47
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SON DAKİKA | İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında BBC ayrıntısı! Hedef göstermişler

Filistin'i hedef alan katil İsrail'in mazlumlara yönelik soykırımına bir yenisi daha eklendi.

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SON DAKİKA | İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında BBC ayrıntısı! Hedef göstermişler

500 VEFAT

İşgalin 13. gününde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik tarihte bir benzeri daha olmayan bombalı saldırısında 500 masum insan vefat etti.

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SON DAKİKA | İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında BBC ayrıntısı! Hedef göstermişler

BBC DETAYI

Kalleş saldırı tüm dünyada lanetleniken, İsrail'in bu katliamının arkasındaki BBC detayı ise dikkat çekti.

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SON DAKİKA | İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında BBC ayrıntısı! Hedef göstermişler

Buna göre; İngiliz yayın kuruluşu BBC, dün yaptığı haberde "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığına yer verdi.

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SON DAKİKA | İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında BBC ayrıntısı! Hedef göstermişler

BBC, AÇIK AÇIK HEDEF Mİ GÖSTERDİ?

Bu haber "BBC hedef gösterdi, İsrail vurdu" yorumlarını peşinden getirdi.