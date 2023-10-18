SON DAKİKA | İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında BBC ayrıntısı! Hedef göstermişler

Son dakika… Şeytani Siyonist İsrail, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde tarihte görülmemiş bir katliama girişti. Bombalı kalleş saldırıda en az 500 masum kişi vefat etti. Aklıselim tüm insanları, devletleri ve kuruluşların tepkisine neden olan bu elim haber sonrası flaş bir detay ortaya çıktı. Alçak saldırının ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin dün "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığıyla yayınladığı haber "BBC hedef gösterdi, İsrail vurdu" yorumlarını peşinden getirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL