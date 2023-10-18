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İşgalci İsrail'e META'dan sonsuz destek! Facebook Instagram ve Threads üzerinden alçak oyun! Tüm kritik bilgileri ilettiler...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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İşgalci İsrail’e META’dan sonsuz destek! Facebook Instagram ve Threads üzerinden alçak oyun! Tüm kritik bilgileri ilettiler...

Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştiren ve Batı ülkeleri ve medyasını da arkasına alan işgalci İsrail, dün bir hastaneyi vurarak tam 500 Filistinliyi katletti. Batı ülkeleri ve medyası İsrail'in yaptığı her saldırıyı normalleştirme çabasına girerken META'ya ait Facebook, Instagram ve Threads gibi uygulamalarda ise Filistin destekçisi içerikler kısıtlandı. İsrail hesaplarını ön plana çıkaran uygulamalarla ilgili çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar...

İşgalci İsrail Gazze'de büyük bir soykırım işlerken başta ABD olmak üzere çok sayıda batı ülkesi İsrail'in yanında yer alıyor. Bir gecede büyük bir katliam yapan İsrail, hastaneyi vurarak tam 500 kişinin ölümüne neden oldu.

BIDEN: İSRAİL'İN YANINDAYIZ

Diğer yandan İsrail'e giderek Netanyahu'yu ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden büyük bir yalana imza atarken hastaneyi Hamas'ın vurduğunu söyledi. Biden ayrıca İsrail'in yanında olduklarının altını çizdi.

BATI MEDYASI KATLİAMI NORMALLEŞTİRME PEŞİNDE

Batı'nın İsrail'e yönelik desteği sürerken Batı medyası da üzerine düşen görevi yapıyor. Yapılan algı operasyonlarıyla bölgede İsrail'in yaptığı katliamlar normalleştirilmeye çalışılıyor.

META DEVREDE! FİLİSTİN DESTEKLİ İÇERİKLER KALDIRILIYOR

Bunun yanında META platformu da tamamen devreye girerken (Facebook, Instagram ve Threads uygulamalarında Filistin destekli içerikler ya kaldırılıyor ya da sayfalar siliniyor.

KARA LİSTEYE ALIYORLAR

META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.

BİLGİLERİ DİREKT ABD VE İSRAİL'E İLETİYORLAR

Diğer yandan META İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı oluyor.

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