İşgalci İsrail'e META'dan sonsuz destek! Facebook Instagram ve Threads üzerinden alçak oyun! Tüm kritik bilgileri ilettiler...
Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştiren ve Batı ülkeleri ve medyasını da arkasına alan işgalci İsrail, dün bir hastaneyi vurarak tam 500 Filistinliyi katletti. Batı ülkeleri ve medyası İsrail'in yaptığı her saldırıyı normalleştirme çabasına girerken META'ya ait Facebook, Instagram ve Threads gibi uygulamalarda ise Filistin destekçisi içerikler kısıtlandı. İsrail hesaplarını ön plana çıkaran uygulamalarla ilgili çarpıcı bir iddia da ortaya atıldı. İşte detaylar...
BIDEN: İSRAİL'İN YANINDAYIZ
Diğer yandan İsrail'e giderek Netanyahu'yu ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden büyük bir yalana imza atarken hastaneyi Hamas'ın vurduğunu söyledi. Biden ayrıca İsrail'in yanında olduklarının altını çizdi.
BATI MEDYASI KATLİAMI NORMALLEŞTİRME PEŞİNDE
Batı'nın İsrail'e yönelik desteği sürerken Batı medyası da üzerine düşen görevi yapıyor. Yapılan algı operasyonlarıyla bölgede İsrail'in yaptığı katliamlar normalleştirilmeye çalışılıyor.
KARA LİSTEYE ALIYORLAR
META silmediği sayfaları da kara listeye alarak erişim engeli koyuyor. Eşi görüşmemiş bir sansür uygulayan META, İsrail destekli hesapları ise kullanıcılara önererek ön plana çıkarıyor.
BİLGİLERİ DİREKT ABD VE İSRAİL'E İLETİYORLAR
Diğer yandan META İsrail'e tehdit oluşturabilecek Whatsapp verilerini doğrudan ABD ve İsrail'e ileterek tedbir almalarına yardımcı oluyor.
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