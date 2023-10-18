İşgalci İsrail’e META’dan sonsuz destek! Facebook Instagram ve Threads üzerinden alçak oyun! Tüm kritik bilgileri ilettiler...

İşgalci İsrail Gazze'de büyük bir soykırım işlerken başta ABD olmak üzere çok sayıda batı ülkesi İsrail'in yanında yer alıyor. Bir gecede büyük bir katliam yapan İsrail, hastaneyi vurarak tam 500 kişinin ölümüne neden oldu.