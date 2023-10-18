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Eski İsrailli bakan yardımcısı Gazze planını itiraf etti: Gazzeliler Sina Çölü'ne gitsin

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Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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Eski İsrailli bakan yardımcısı Gazze planını itiraf etti: Gazzeliler Sina Çölü’ne gitsin

İsrail'in eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, İsrail'in Gazze için düşündüğü planı itiraf etti. El Cezire yayınına katılan İsrailli siyasetçi, Gazze'de yaşayan Filistinliler'in Mısır'ın Sina Çölü’ne gitmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı dün akşam saatlerinde yaşandı. İsrail, Gazze'de bir hastane vurdu. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı.

Vurulan sağlık tesisi Gazze'nin en eski hastanesiydi. Hastanede, hasta ve yaralıların yanı sıra günlerdir süren bombardımandan kaçıp buraya sığınan yüzlerce kişi de bulunuyordu. Saldırının ardından hastane koridorlarında can pazarı yaşandı.

Bina enkaza döndü. Alevler dört bir yanı sardı. Gazze Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 500 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralılar diğer hastanelere götürülürken; Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı cenazelerin arasında basın toplantısı düzenledi. Saldırı sonrası Filistin'de 3 gün yas ilan edildi. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.

Dünya bu saldırı ile sarsılırken İsrail'in eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon skandal açıklamalara imza attı. El Cezire yayınına katılan İsrailli siyasetçi, Gazze'de yaşayan Filistinliler'in Mısır'ın Sina Çölü'ne gitmesi gerektiğini savundu.

Danny Ayalon'nun skandal sözleri:

"Çadır kentler düşünülmüştü. Sahillere gidini boğulun… Tanrı korusun, onlara dediğimiz bu değil, kesinlikle değil. Gazze'nin hemen diğer tarafında Sina Çölü'nde devasa bir genişlik, neredeyse uçsuz-bucaksız bir bir alan var.

Düşünce şu ki bu ilk kez yapılacak bir şey değil Filistinliler için düşünce şu ki bizim ve uluslararası toplumun altyapısını hazırlayacağı yemek ve suyun olduğu çadır kentlerin olduğu açık alanlara gitmek üzere ayrılmaları.

Bilirsiniz tıpkı birkaç yıl önce Esad'ın kasaplığından kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli mülteciler gibi. Türkiye onlardan 2 milyonun kabul etti düşünce bu. Mısır burada sorumluluk almalı çünkü bu nüfus görüş alanı dışında olacak.

Size yapmamız gerekeni ve yapabileceğimiz kısa ve net şekilde anlatıyorum. Geçmişte tarihte yaptığımız gibi; bir insani koridor oluşturmak. İnsani koridor olduğu zaman ki biz bunu ABD ile şu anda görüşüyoruz. Bu koridordaki kimsenin canının yanmayacağını temin edebiliriz.

Şimdi bir kez daha diyorum ki onların hepsini diğer tarafta Sina'da geçici bir süre kabul etmek için bir yol var. Evet kesinlikle Mısır'a gitmeliler ve Mısır bu konuda sorumluluğu almalı."

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