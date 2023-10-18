Olay yerine ilk katil geldi! Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu Joe Biden ile kucaklaştı! Adeta tebrik edercesine...
Soykırım devleti olarak tarihe geçen İsrail, dün gece saatlerinde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde kan donduran bir vahşete imza attı. Yüzlerce kadın ve çocuk şehit edilirken, saldırı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'ın ikiyüzlü tavrı dikkat çekti. İsrail'e verdiği destekle bilinen ABD Başkanı Biden, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Diğer yandan Biden, İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirirken Tel-Aviv şehrinde Netanyahu tarafından karşılandı. Biden, katliamın baş aktörü Netanyahu ile kucaklaştı. İşte o anlar...
UTANMADAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
Saldırı sonrasında Ürdün'e yapacağı ziyareti iptal eden ancak her fırsatta ve Filistinlilere yönelik zulümde desteğini yinelediği İsrail'e ziyaretini iptal etmeyen Biden, katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu, yaralılara acil şifalar diledi.
İKİYÜZLÜ BIDEN
Ürdün'e ziyaretini iptal eden ve destek verdiği İsrail'in katliamında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulunan Biden'ın bu ikiyüzlü tavrı ise büyük tepki çekti.
4'LÜ ZİRVE İPTAL OLDU
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman'da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti. Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.
İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti. Biden'ın Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün'e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.
BÖLGEYE GEMİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken USS Gerald R. Ford uçak gemisini bölgeye gönderdi.
2 BİN ASKER GÖNDERECEKLER
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedildi.
BEYAZ SARAY: ZOR ZORULAR YÖNELTECEK
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyarette, "gerçek bir dost olarak" İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Tel Aviv'e yapacağı ziyaret kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle görüşecek.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın ziyareti sırasında, "İsrail'in gerçek dostu olarak" bölgedeki durumla ilgili bilgiler alacağını, İsrail'in hedefleri ve gelecek planlarına ilişkin görüşmeler yapacağını açıkladı.
Kirby, Biden'ın İsrailli liderlere "zor sorular" yönelteceğini ancak üslubunun, "tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost" gibi olacağının altını çizdi.
Biden'ın, var olan gerilimin ilerlemesini istemediklerini vurgulayacağını kaydeden Kirby, "ulus veya terörist gruplar fark etmeksizin" gerilimi artıracak her türlü aktöre engel olmak istediklerini belirtti.
BEYAZ SARAY: HAMAS SALDIRILARINDA 31 AMERİKALI ÖLDÜ
Öte yandan Kirby, İsrail-Filistin çatışmaları sırasında 31 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için diplomatik çabalarına da dikkati çeken Kirby, bölgeye yardım ulaştırma konusunda iyimser olduklarını söyledi.
Kirby, Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını sözlerine ekledi.
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