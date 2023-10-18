Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası yabancı basın İsrail'i kolladı

Siyonist İsrail'in dün gece Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği kalleş saldırıda 500 masum hayatını kaybetti. Bu saldırı dünyada büyük yankı uyandırırken, Batı basınında saldırıdan hemen sonra manşete çıkılan ifadeler değiştirilerek, İsrail tarafının açıklamalarına ağırlık verildi. Bu yolla yabancı basın skandal bir şekilde İsrail'i kolladı. İşte o haberler…