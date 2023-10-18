18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası yabancı basın İsrail'i kolladı

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası yabancı basın İsrail'i kolladı

Siyonist İsrail'in dün gece Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği kalleş saldırıda 500 masum hayatını kaybetti. Bu saldırı dünyada büyük yankı uyandırırken, Batı basınında saldırıdan hemen sonra manşete çıkılan ifadeler değiştirilerek, İsrail tarafının açıklamalarına ağırlık verildi. Bu yolla yabancı basın skandal bir şekilde İsrail'i kolladı. İşte o haberler…

Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:15
  • 1
  • 13
Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası yabancı basın İsrail’i kolladı

Dün gece İsrail tarafından masum sivillere yönelik büyük bir soykırıma girişildi.

İsrail'in Gazze'de yer alan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği füzeli saldırıda 500 masum hayata gözlerini yumdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası yabancı basın İsrail’i kolladı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi, saldırıyı "Biden, İsrail'i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü" manşetiyle duyurdu.

The New York Times haberinde manşetin altında da "Filistinli yetkililerin, İsrail hava saldırısının neden olduğunu belirttikleri Gazze kentindeki hastanede yaşanan patlamada en az 500 kişi öldü." ifadesine yer verildi.

  • 3
  • 13
Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası yabancı basın İsrail’i kolladı

Gazete kısa süre sonra bu ifadeyi, "Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail hava saldırısının Gazze'deki hastaneyi vurduğunu ve 500 kişiyi öldürdüğünü açıkladı." şeklinde değiştirdi.

  • 4
  • 13
Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası yabancı basın İsrail’i kolladı

Washington Post gazetesi, manşette "Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor." ifadesini kullanırken, haberde "İsrailli ve Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastaneye ölümcül saldırıyla ilgili suçu birbirine atıyor." denildi.

  • 5
  • 13
Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı sonrası yabancı basın İsrail’i kolladı

Reuters ajansı sitesinde haberi, "Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor" başlığıyla duyurdu.