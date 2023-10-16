A Haber ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da! Savaş sonrası ilk kez A Haber girdi

Mescid-i Aksa'ya girmek hiç kolay değil. Cuma günleri Filistinliler buraya akın ediyor ama maalesef buraya girmek çok zor. ATV – A Haber olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dayız. İşte tüm Müslümanlar için o kıymetli mabed. Mescid-i Aksa aslında uzak anlamına geliyor. Mekke ve Medine'den uzakta olduğu için adı Mescid-i Aksa olarak konuldu. İçerisi boş ve çok fazla kişiyi içeri almıyorlar. Günde çok az kişi buraya giriş yapıp namazını kılabiliyor.