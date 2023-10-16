A Haber ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da! Savaş sonrası ilk kez A Haber girdi
İsrail-Hamas savaşında 10. güne girilirken A Haber savaşın en sıcak noktalarında ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın da olduğu Kudüs’te haber nöbetini sürdürüyor. Savaş sonrası Mescid-i Aksa’ya ilk olarak A Haber girdi. İlk kıblemizden detayları A Haber ekibinden Özlem Aktay anlattı.
Özlem Aktay'ın Mescid-i Aksa'dan aktardıkları şöyle:
"Biz A Haber ekipleri olarak birçok aramadan ve güvenlik noktasından geçtikten sonra Mescid-i Aksa'ya giriş yaptık. Kubbetü's Sahra'nın karşısında Mescid-i Aksa yer alıyor. Cemaat namazdan sonra avluda oturuyor. Bizim Türkiye'den geldiğimizi öğrenince selamlaştılar. Mescid-i Aksa, Müslümanlar için oldukça kıymetli bir nokta. Mekke'den önceki kıblemiz burası. Filistinliler buraya girerken birçok zulme uğruyor.
Mescid-i Aksa'ya girmek hiç kolay değil. Cuma günleri Filistinliler buraya akın ediyor ama maalesef buraya girmek çok zor. ATV – A Haber olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dayız. İşte tüm Müslümanlar için o kıymetli mabed. Mescid-i Aksa aslında uzak anlamına geliyor. Mekke ve Medine'den uzakta olduğu için adı Mescid-i Aksa olarak konuldu. İçerisi boş ve çok fazla kişiyi içeri almıyorlar. Günde çok az kişi buraya giriş yapıp namazını kılabiliyor.
Cuma günleri burada çok yoğun gösteriler oluyor. İsrail askeri maalesef kimsenin girmesine izin vermiyor. Sadece 40 yaşın üstündekiler alınıyor. O da sınırlı miktarda. Fiş veriliyor ve o fişle birlikte buraya alıyorlar. Bir utanç fişi ve o olmadan içeri girilmiyor. ATV – A Haber olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dayız. Biraz önce biriyle konuştuk kendisine 6 ay boyunca mescide girme yasağı getirilmiş. Neden diye sorduk.
Aslında burada bizim yaşımızda 40 yaşın altında insanları görmek çok zor genellikle yaşlı cemaati buraya alıyorlar. ATV- A Haber olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya girdik. Cuma günü yine buranın çok hareketli olması bekleniyor. Mescid-i Aksa'ya çok az kişinin girmesine izin veriliyor. Kadınlar da yine yaşlı olan cemaate izin veriliyor.
20-30 arasındaki Filistinliler içeri girmek istediklerin uzun saatler alıkonulduklarını söylediler. Gençlerin buraya ulaşması engelleniyor. Mahkeme kararı ile insanların mescitten uzak durması sağlanıyor. Bazılarına 6 ay uzak durma cezası veriliyor."
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler:
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
Mescid-i Aksa'nın içinden görüntüler
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