İsrail-Hamas savaşının 10. günü! Gazze’ye havadan-karadan-denizden ölüm kıskacı! Uzmanlar A Haber’de değerlendiriyor

Bilindiği gibi ültimatom verilmişti. "Güneyi boşaltın" çağrıları yapılıyor ve havadan atılan bildirilerde bu isteniyordu. Dolayısıyla İsrail'in aklındaki plan Gazze'nin kuzeyini boşaltıp ondan sonra burayı tamamen yıkmak. Rakka benzeri bir durum yaratmak istiyorlar. Buna yönelik zemin hazırlığı yapıyorlar. Ateşkesin olmaması bu planın devam olarak yorumlanabilir. Refah Kapısı şu anda Gazzeliler için güvenlik bir çıkış değil. Bir açılıyor bir kapanıyor. Mısır yönetimi bu konuda çok da olumlu bir tavır takınmıyor.