İsrail-Hamas savaşının 10. günü! Gazze’ye havadan-karadan-denizden ölüm kıskacı! Uzmanlar A Haber’de değerlendiriyor
İsrail-Hamas savaşında 10. güne girildi. Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonundan sonra saldırıya geçen İsrail milyonlarca sivil yaşadığı Gazze’yi havadan-karadan-denizden ölüm kıskacına aldı. Saldırıda 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 600 kişi ise yaralandı. Gazze'de ölenler arasında 750 çocuk bulunuyor. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Peki bölgeyi bundan sonra neler bekliyor? İsrail-Hamas savaşı genişleri mi? ABD’nin Doğu Akdeniz’deki gemileri ne için görev yapacak? İsrail soykırım ve zorunlu göç ile ne hedefliyor? Merak edilen tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.
Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşirken İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını hava şartlarından dolayı birkaç gün ertelediği açıklandı. ABD Başkanı Joe Biden'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur" dedi. Gazze sınırındaki askeri hareketlilik ise devam ediyor.
Sabah saatlerinde Gazze'nin güneyinde ateşkes olacağı haberleri geldi ancak katliamın emrini veren işgalci İsrail başbakanı Netanyahu ateşkesin yalan olduğunu savaşın süreceğini ve insani yardıma izin verilmeyeceğini açıkladı. İsrail, Gazzelilerin güneye gitmesi için baskılarını giderek arttırıyor ve bomba yağdırıyor.
Peki bölgeyi bundan sonra neler bekliyor? İsrail-Hamas savaşı genişleri mi? ABD'nin Doğu Akdeniz'deki gemileri ne için görev yapacak? İsrail soykırım ve zorunlu göç ile ne hedefliyor? Merak edilen tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.
Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç: Ateşkes haberlerini gördüğümde şaşırmıştım. Ortada bir ateşkes yapılabilmesi için 2 tarafında olması gerekir. Hamasın sürecin içinde olması gerekir. Hamas'ın olmadığı bir ateşkes; Amerika-Mısır-İsrail arasındaki bir durumun sahada bir karşılığı olmayacaktı. Ateşkes ise dikkat çeken bir durum var. Ateşkes Gazze'nin güneyi ile ilgili. Bunlar fikren Gazze'yi kuzey-güney olarak 2'ye bölme fikrini sahaya uygulamaya başladılar.
Bilindiği gibi ültimatom verilmişti. "Güneyi boşaltın" çağrıları yapılıyor ve havadan atılan bildirilerde bu isteniyordu. Dolayısıyla İsrail'in aklındaki plan Gazze'nin kuzeyini boşaltıp ondan sonra burayı tamamen yıkmak. Rakka benzeri bir durum yaratmak istiyorlar. Buna yönelik zemin hazırlığı yapıyorlar. Ateşkesin olmaması bu planın devam olarak yorumlanabilir. Refah Kapısı şu anda Gazzeliler için güvenlik bir çıkış değil. Bir açılıyor bir kapanıyor. Mısır yönetimi bu konuda çok da olumlu bir tavır takınmıyor.
Biden kara harekatına karşı açıklamaları var. Bu da ilk başta yaptığı açıklamalardan geri dönüş yaptığını gösteriyor. Savaşta 10. güne girilirken başta İsrail'e destek veren Batı'da farklı seslerin yükseldiğini görüyoruz. ABD Dışişleri Blinken'de açıklamalarında geri döndü. Çünkü bölgede yaptığı görüşmelerden sonra aldığı tepkiler ortada. ABD ne kadar İsrail'in arkasında durmaya çalışsa da bölgedeki etki ve imajına zarar verecektir.
İsrail işgal planı olmadığını açıklayıp dünya kamuoyuna farklı bir mesaj veriyor. Ama sahada başka bir durum söz konusu. Tamamen Gazze'yi boğmaya çalışan Güneyden kuzeye bütün Gazze sınırına tankları-zırhlı araçları ve obüsleri yığıp verilecek emir ile tüm cephe hattında girmeye çalışan bir İsrail görüyoruz. Ama yetkileri "işgal planı yok" diyor. Farklı mesajlar geliyor. Biz şu anda yaşanan 10 günü konuşuyoruz ama Filistinliler bunu 75 yıldır yaşıyor.
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