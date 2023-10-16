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Hizbullah İsrail tankını vurdu! Lübnan-İsrail sınırında merkava tipi iki tank hedef alındı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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Hizbullah İsrail tankını vurdu! Lübnan-İsrail sınırında merkava tipi iki tank hedef alındı

Son dakika haberleri… Hizbullah, İsrail'e ait 2 tankı tanksavar füzeleriyle vurdu. O anlara ilişkin görüntüler Hizbullah tarafından servis edildi. Hizbullah, saldırıda bazı İsrail askerlerinin öldüğünü, bazılarının ise yaralandığını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankı güdümlü tanksavar füzeleriyle vurdu. Lübnan'daki Hizbullah hareketi, dün İsrail'e gerçekleştirdiği güdümlü tanksavar füze saldırısının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, israil sınırı üzerinde yer alan hanita yerleşim biriminde konuşlu İsrail'e ait "merkava" tipi 2 tanka güdümlü tanksavar füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği görülüyor.

Hizbullah, saldırıda bazı israil askerlerinin öldüğünü, bazılarının ise yaralandığını duyurdu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti. Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

Hizbullah İsrail tankını vurdu! HİZBULLAH İSRAİL TANKINI VURDU!
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