A Haber Gazze sınırında! İsrail ateşkesi yalanladı | İşte son gelişmeler...

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son gelişmeleri anbean aktarıyor.

İşte o açıklamalardan satır başları;

8.00 Ne yazık ki yeni bir şey yok ölü sayısının artması dışında. Dün geceden bu yana aralıksız devam etti bombardımanlar. Mülteci kampı vuruldu şu an bildiğimiz 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Tahliyelerin güvenli olarak yapılması olan noktalar da hem denizden hem karadan bombalanmaya devam etti gece boyunca.

CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki artacak. Şu an itibariyle 2.670 kişi hayatını kaybetti. Yüzde 55'i çocuklardan oluşuyor ne yazık ki bu kayıpların.