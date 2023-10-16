A Haber Gazze sınırında! İsrail ateşkesi yalanladı | İşte son gelişmeler...
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden olayların ilk anından itibaren gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor.
İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam etti.
Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.
İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son gelişmeleri anbean aktarıyor.
İşte o açıklamalardan satır başları;
8.00 Ne yazık ki yeni bir şey yok ölü sayısının artması dışında. Dün geceden bu yana aralıksız devam etti bombardımanlar. Mülteci kampı vuruldu şu an bildiğimiz 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Tahliyelerin güvenli olarak yapılması olan noktalar da hem denizden hem karadan bombalanmaya devam etti gece boyunca.
CAN KAYBI YÜKSELİYOR
Hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki artacak. Şu an itibariyle 2.670 kişi hayatını kaybetti. Yüzde 55'i çocuklardan oluşuyor ne yazık ki bu kayıpların.
En az bin kişinin kayıp olduğu bilgisi var. Zira bölgede binalar tamamen binalar yerle bir olmuş durumda. Enkazın altında kaç kişi can verdi kaç kişiye daha ulaşılamadı bunun cevabını vermek oldukça güç görünüyor.
BLINKEN TEKRAR İSRAİL'E GELİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bir kez daha İsrail'e gelmesi bekleniyor. ABD bir kara harekatından yana değil. Gazze'ye girdiklerinde Hamas'ın nasıl bir hazırlık içerisinde olduğunu bilmiyorlar.
GAZZE'NİN GÜNEYİNDE ATEŞKES
9.00 ABD - İsrail Mısır Gazze'nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladı.
İSRAİL ATEŞKESİ YALANLADI
İsrail Başbakanı: Şu anda ateşkes ve insani yardım olmaycak.
NELER OLMUŞTU?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.
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