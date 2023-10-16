İsrail sivillere fosfor bombası attı! Savaş suçu işleyen İsrail’i kim durduracak?
İşgalci İsrail ordusu, Gazzeli masum sivilleri hedef aldığı saldırılarda kullanımı yasak olan beyaz fosfor kullandı. Uluslararası Af Örgütü de savaş suçuna dair belgeleri yayımlamıştı. Peki savaş suçu işleyen İsrail’i kim durduracak? Sivillere fosfor bombası atmanın anlamı ne? Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ile A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
İsrail'in, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 10. gününde sürüyor. Saldırıda 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 600 kişi ise yaralandı. Gazze'de ölenler arasında 750 çocuk bulunuyor. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde.
Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in beyaz fosfor kullandığını ispatlayan bazı kanıtlar paylaştı. Yayımlanan fotoğraflarda, İsrail askerlerinin fosfor bombaları yanında yer aldığı görüldü. Video kayıtlarında da Gazzeliler üzerinde fosfor bombalarının kullanıldığı açıkça görülüyor. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ile A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Burada İsrail ile Batı'nın da barbarlığı ve iki yüzlülüğü söz konusu. BBC fosfor bombası ile ilgili yapılan yayını keserek sansür uyguluyor. Hani şeffaflık hani basın ve ifade özgürlüğü. Dolayısıyla insan hakları ve diğer konularda Batı'dan bahsetmek oldukça zor. Bunun yanında bir İsrail emellleri, yayılmacı politikası ve Filistin halkı üzerine uyguladığı baskın ve zulüm eklenince İnsanlıktan bahsetmek oldukça zor. İsrail Savunma Bakanı'nın "hayvanlar uğraşıyoruz" açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in "Yahudi olarak buradayım" sözleri…. Ateşe körükle gidiyorlar. Burada bir katliam istiyorlar, dinler arası savaş istiyorlar.
İslam ülkelerini Filistin'den başlayarak parça parça bölmeye çalışan bir Batı olduğunu görüyoruz. İsrail burada kullanıyorlar, Yahudiler burada ileri karakol durumundalar. İsrail'in buna hazırlıklı olduğunu ve kullanıma oldukça elverişli olduğunu belirtmek lazım. Yaşananları kabul etmek mümkün değil. Sivillerin üzerine fosfor bombası atılıyor; ciltleri yanıyor soluduktan sonra ciğerde patlamalar yaşanıyor. Bunlar insanlık dışı uygulamalar. İsrail'in yaptığını Batı'nın sessiz kaldığını görüyoruz.
Bu savaş bittikten sonra savaş suçu işleyen bu insanlar Batı'nın ceza mahkemelerinde yargılanmazlar. Çünkü mahkemede onların elinde. Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nin yerine İslam İşbirliği Örgütü bünyesinde İslam Uluslararası Mahkemeleri kurulması lazım. İslam'a ve Müslümanlara karşı işlenene suçların yargılayacak bir mekanizmanın kurulması gerekir. Kısasa Kısas yolundan giderek yargılanmaların olmadığı yerde kendi yargı yolunun devreye girmesi gerekir.
57 İslam ülkesi 2 milyara yakın Müslüman var. Bu mahkemeler kurulur, çeşitli politikalar hazırlanır. Eğer bunu yapmazsanız Batı'nın dayatmalarını çekersiniz. ABD Doğu Akdeniz'e gemisini getirirken sadece Türkiye'nin ya da birkaç İslam ülkesinin sesinin çıkmasıyla bu işler çözülmüyor. 57 İslam ülkesinin bir araya gelerek mikro politikalardan vazgeçip geniş çaplı hareket edilmesi gerekir.
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: Kısa vade için ben çok endişeliyim. Orta vadede bile diplomasiden çok somut bir netice çıkmasını beklemek hayaldir. Ancak be bu konuda yanılmayı çok istiyorum. İsrail çok yönlü bir operasyona başladı ve bunun daha da genişlemesi söz konusu. Burada kast ettiğim şey sadece Gazze'den ibaret değil. Bu operasyonların Lübnan, Suriye ayağı var ve o bölgelere yönelik bombardımanlar yapılıyor. Kısa vadede diplomatik sonucun ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Geçmişte yaşananlara baktığımız zaman bugünlere bir parça ışık tutmamız mümkün oluyor.
İsrail, Gazze'yi baştan başa işgal etmek niyetinde değil. Ancak en azından kendisine göre tampon bölge oluşturacak şekilde Gazze'nin kendi sınırına yakın bölümlerini boşaltacak. İsrail bunu kendi kafasına göre yapacak. Hamas'ın belli bir askeri gücü olduğunu son operasyonlarda gördük. Hamas da kendi yaptığı saldırının ardından karşılığının geleceğini biliyordu ve ona göre hazırlıklar yapmıştır. İsrail askerinin Gazze'ye girmesinin ardından sokak savaşına döneceğini düşünüyorum. Bu aşamada diplomasinin fazla bir sonuç vereceğini düşünmüyorum.
ABD'nin ve Batı'nın yaptıkları ortada. Kısa vadede bir ateşkes beklemiyorum. Kadınlar-çocuklar ve masum insanlar büyük acılar çekiyor, bunu her an görüyoruz. İsrail'in Batı'nın açıklamalarına baktığımız zaman Türkiye haricinde İslam dünyasının pasif halini gördüğüm zaman diplomatik çabaların kısa hatta orta vadede bir sonuç vermesini beklemiyorum. Yanılmak istiyorum ama bu çatışmalarda Rusya-Ukrayna misali ne zaman biteceği belli olmayan bir sürece doğru gitmez.
Dünya öyle bir hale geldi ki; "hiçbir savaş beni ilgilendirmez, bana etkisi olmaz" diyemezsiniz. Rusya-Ukrayna savaşının neticesinde tahıl krizi diğer taraftan enerji fiyatlarının artması ve Orta Avrupalı insanların içine düştüğü sıkıntılar var. Yani o savaş sadece o bölgeyle sınırlı kalmıyor. Orta Doğu'da böyle bir çatışmanın yarın hangi alanlara genişleyebileceğini iyi düşünmek lazım. Petrol fiyatlarının nereye gideceğini kimse bilemez. İnsanı dramları görmeyenler bunları görebilir. Arap dünyası ile İsrail arasında bir normalleşme süreci başlamıştı, artık onlar durdu. ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları zamana oynamaya yönelik. Bu kadar kanması mı gerekiyordu? Tarihe hiçte hoş anılmayacak şekilde geçecekler.
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