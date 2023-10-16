İsrail sivillere fosfor bombası attı! Savaş suçu işleyen İsrail’i kim durduracak?

Dünya öyle bir hale geldi ki; "hiçbir savaş beni ilgilendirmez, bana etkisi olmaz" diyemezsiniz. Rusya-Ukrayna savaşının neticesinde tahıl krizi diğer taraftan enerji fiyatlarının artması ve Orta Avrupalı insanların içine düştüğü sıkıntılar var. Yani o savaş sadece o bölgeyle sınırlı kalmıyor. Orta Doğu'da böyle bir çatışmanın yarın hangi alanlara genişleyebileceğini iyi düşünmek lazım. Petrol fiyatlarının nereye gideceğini kimse bilemez. İnsanı dramları görmeyenler bunları görebilir. Arap dünyası ile İsrail arasında bir normalleşme süreci başlamıştı, artık onlar durdu. ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları zamana oynamaya yönelik. Bu kadar kanması mı gerekiyordu? Tarihe hiçte hoş anılmayacak şekilde geçecekler.

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