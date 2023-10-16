İşgalci İsrail şehir savaşından çekiniyor mu? A Haber'de yorumlandı!
Dünyanın gözü Gazze'de benzeri görülmemiş bir soykırım uygulayan katil İsrail'in daha ne kadar ileri gidebileceğine çevrilmiş durumda. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de, büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail'in kara harekatına ne zaman başlayacağı gizemine koruyor. Konu ile ilgili son gelişmeler A Haber’de değerlendirdi. İsrail şehir savaşından çekiniyor mu? İşte detaylar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgede çatışmalar sürüyor.
Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçu devam ederken, kara harekatının ne zaman başlayacağı gizemini koruyor. Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir, konu ile ilgili son gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.
Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir'in açıklamalarında yer alan satır başları:
İsrail hedef gözetmeksizin ateş ediyor. Bir devlet anlayışıyla uyumlu bir şey değil bu. Binaları, şehirleri, hastaneleri okulları vuruyorlar tamamen sivilleri hedef alıyorlar.
İsrail'in en büyük korkusu; Gazze'ye kara harekatıyla girdikleri zaman çok fazla zayiat verecekler. Bunu göğüslemek istemiyorlar şu anda.
Kuzey Gazze'deki insanları güneye doğru ittirmek istiyorlar. Diyorlar ki, bir güneyden bir de kuzeyden girecek ve ortada Gazze'yi sıkıştıracak. Bölge küçük ancak askeri harekat açısından bakıldığında ciddi bir kuvvete ihtiyaç duyuyor. Bir başka nokta ise, sadece kuzeyden girmek. Maksat Hamas'ı cezalandırmak olursa hiçbir şey yapmaz ve büyük bir kara herekatına girmeyerek belli noktalara özel kuvvetler sokabilirler.
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