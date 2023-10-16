İşgalci İsrail şehir savaşından çekiniyor mu? A Haber’de yorumlandı!

Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İşgalci İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçu devam ederken, kara harekatının ne zaman başlayacağı gizemini koruyor. Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir, konu ile ilgili son gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.

Emekli Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir'in açıklamalarında yer alan satır başları:

İsrail hedef gözetmeksizin ateş ediyor. Bir devlet anlayışıyla uyumlu bir şey değil bu. Binaları, şehirleri, hastaneleri okulları vuruyorlar tamamen sivilleri hedef alıyorlar.