İsrailli şarkıcı Eyal Gonal soykırım çağrısı yaptı! Bunların gözü dönmüş...

Sanatçı kılıklı gözü dönmüş cani Eyal Gonal, "Tek bir kişi bile bırakmayın. Gazze'yi silip süpürmeliyiz. En basit tabiriyle onlar hayvan. Onlar bebeki çocuk ve kadınları katletmeye geldiler. Günlerdir evimde ağlıyorum. İnanılmaz bir şey. Buradaki kahramanlar ise onlarla gece ve gündüz savaşıyorlar. Ben buraya onlara destek olmaya geldim." dedi.