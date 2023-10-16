İsrailli şarkıcı Eyal Gonal soykırım çağrısı yaptı! Bunların gözü dönmüş...
İsrail 10 gündür Gazze’ye havadan-karadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine dayandı. Bölgede çoğu kadın ve çocuk hayatını kaybetti. İsrail sivillerin tahliye noktalarına da acımadan ölüm yağdırıyor. Barbar İsrail’e ise sanatçı kılıklı gözü dönmüş cani destek verdi. İsrailli şarkıcı Eyal Gonal soykırım çağrısı yaptı.
İsrail ile Hamas arasındaki savaş 10. gününde devam ediyor. Saldırılarda 750'si çocuk 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybederken İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. İsrail ordusu, gece boyunca Gazze şeridini bombalamaya devam etti. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşiyor.
İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki saldırıları artırırken sınırdaki askeri yığınak günden güne artıyor. Bu sabah saatlerinde Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısa süreliğine de olsa açılacağı iddia edildi. Mısır, ABD ve İsrail'in hem tahliye hem insani yardımlar için anlaştığı haberleri geldi.
Hamas, "Bizim alınan kararlardan haberimiz yok." açıklamasını yaptı. Netanyahu'nun ofisinden de anlaşmaya henüz varılmadığı bilgisi geldi. Mısır Kızılay'ı ise TIR'ların sınıra doğru hareket etmeye başladığını duyurdu.
Bölgede büyük bir insani dram yaşanırken 750 çocuk can verirken insanların elektrik-su-gıda ve yakıta ulaşması imkansız hale gelirlen İsrailli şarkıcı Eyal Gonal da büyük bir skandala imza attı.
Sanatçı kılıklı gözü dönmüş cani Eyal Gonal, "Tek bir kişi bile bırakmayın. Gazze'yi silip süpürmeliyiz. En basit tabiriyle onlar hayvan. Onlar bebeki çocuk ve kadınları katletmeye geldiler. Günlerdir evimde ağlıyorum. İnanılmaz bir şey. Buradaki kahramanlar ise onlarla gece ve gündüz savaşıyorlar. Ben buraya onlara destek olmaya geldim." dedi.
Eyal Gonal sözde destek verdiği İsrail askerlerinin yanında bu açıklamayı yaparken İsrail savaş suçu işleyerek Gazze'de çocukların üstüne fosfor bombası atıyordu. Gazze'de cenazeleri ise dondurma kamyonları taşıyor ve artık cenazeleri gömecek yer kalmadı. İnsanlar Refah Sınır Kapısı'nda hayata tunmak için beklerken İsrail savaş uçukaları onları da hedef alıyor. Bölgede elektrik-su-gıda ve yakıt. Gazze'de cumartesi günü interette kesildi.
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