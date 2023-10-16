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A Haber çatışma bölgesinde! İşte Aşkelon'da son durum

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 12:25
A Haber ekibi çatışma bölgesinde haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.
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