Ayarı yedi kendine geldi... 3 günlük Yahudi! ABD'li Blinken Başkan Erdoğan'ın sözünü dinledi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki geçen diyalog Başkan Erdoğan'ın sözünü akıllara getirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Blinken'ın 'Yahudi olarak geldim' sözüne tepki göstermiş, 'Karşınızdakine insan olarak yaklaşın' demişti. Görüşmede, Sisi'nin "Burada bir Yahudi olarak bulunduğunu söylemiştin. Ben Mısır'da Yahudilerle birlikte büyüyen bir Mısırlıyım.. Yahudiler burada hiçbir zaman herhangi bir baskıya maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması hiçbir zaman yaşanmadı." söylemlerine Blinken, "İnsan olarak geldim" yanıtını verdi.
İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüşmüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.
"BİR YAHUDİ OLARAK BURADAYIM"
"Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." diyen Blinken, İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyledi ve İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik etmişti.
ABD GAZZE'DEKİ ATEŞİ KÖRÜKLÜYOR
Blinken, "İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullanmıştı.
Yaşanan gelişmelerinden ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki diyalogta Başkan Erdoğan'ın sözü akıllara geldi.
"BURADA BİR YAHUDİ OLARAK BULUNDUĞUNU SÖYLEMİŞTİN"
Sisi: "Burada bir Yahudi olarak bulunduğunu söylemiştin. Ben Mısır'da Yahudilerle birlikte büyüyen bir Mısırlıyım.. Yahudiler burada hiçbir zaman herhangi bir baskıya maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması hiçbir zaman yaşanmadı."
BLINKEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZÜNE GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' açıklamasını eleştirerek, "Biz, Yahudi öbür tarafta, Türk öbür tarafta, şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın" demişti.
Blinken: "İnsan olarak geldim" Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Blinken'ın 'Yahudi olarak geldim' sözüne tepki göstermiş, 'Karşınızdakine insan olarak yaklaşın' demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?
- 10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...
- Ayda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK o şartı duyurdu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
- Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL'den...
- MİLLİ MAÇ CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 15 Ekim 2023 Türkiye Letonya maçı TRT 1 canlı izle!
- Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Teşkilat dizisi yeni oyuncular kimler? 15 Ekim TRT 1 Yayın akışı
- Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...
- Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 90 bin Taşeron işçiye kadro son gelişmeler 2023!
- AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TTK İŞÇİ ALIMI Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, başladı mı? TTK Karabük ve Bartın işçi alımı kaç kişi alınacak?
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?