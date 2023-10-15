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Ayarı yedi kendine geldi... 3 günlük Yahudi! ABD'li Blinken Başkan Erdoğan'ın sözünü dinledi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Ayarı yedi kendine geldi... 3 günlük Yahudi! ABD’li Blinken Başkan Erdoğan’ın sözünü dinledi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki geçen diyalog Başkan Erdoğan'ın sözünü akıllara getirdi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Blinken'ın 'Yahudi olarak geldim' sözüne tepki göstermiş, 'Karşınızdakine insan olarak yaklaşın' demişti. Görüşmede, Sisi'nin "Burada bir Yahudi olarak bulunduğunu söylemiştin. Ben Mısır'da Yahudilerle birlikte büyüyen bir Mısırlıyım.. Yahudiler burada hiçbir zaman herhangi bir baskıya maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması hiçbir zaman yaşanmadı." söylemlerine Blinken, "İnsan olarak geldim" yanıtını verdi.

7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor.

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüşmüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

"BİR YAHUDİ OLARAK BURADAYIM"

"Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." diyen Blinken, İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyledi ve İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik etmişti.

ABD GAZZE'DEKİ ATEŞİ KÖRÜKLÜYOR

Blinken, "İsrail'e net bir mesaj getirdim. Kendinizi savunabilecek kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak ABD var oldukça hiçbir zaman bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız çünkü biz her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Yaşanan gelişmelerinden ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki diyalogta Başkan Erdoğan'ın sözü akıllara geldi.

"BURADA BİR YAHUDİ OLARAK BULUNDUĞUNU SÖYLEMİŞTİN"

Sisi: "Burada bir Yahudi olarak bulunduğunu söylemiştin. Ben Mısır'da Yahudilerle birlikte büyüyen bir Mısırlıyım.. Yahudiler burada hiçbir zaman herhangi bir baskıya maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması hiçbir zaman yaşanmadı."

BLINKEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZÜNE GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' açıklamasını eleştirerek, "Biz, Yahudi öbür tarafta, Türk öbür tarafta, şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın" demişti.

Blinken: "İnsan olarak geldim" Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Blinken'ın 'Yahudi olarak geldim' sözüne tepki göstermiş, 'Karşınızdakine insan olarak yaklaşın' demişti.

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