Ayarı yedi kendine geldi... 3 günlük Yahudi! ABD’li Blinken Başkan Erdoğan’ın sözünü dinledi

Yaşanan gelişmelerinden ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki diyalogta Başkan Erdoğan'ın sözü akıllara geldi.

"BURADA BİR YAHUDİ OLARAK BULUNDUĞUNU SÖYLEMİŞTİN"

Sisi: "Burada bir Yahudi olarak bulunduğunu söylemiştin. Ben Mısır'da Yahudilerle birlikte büyüyen bir Mısırlıyım.. Yahudiler burada hiçbir zaman herhangi bir baskıya maruz kalmadılar ve bölgemizde Yahudilerin hedef alınması hiçbir zaman yaşanmadı."