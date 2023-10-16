16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazze’ye yeni bombardıman! A Haber çatışma bölgesinde

Gazze’ye yeni bombardıman! A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2023 13:39
srail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.Bölgede askeri hareketlilik sürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’ye yeni bombardıman
Gazze’ye yeni bombardıman
Sanatçı kılıklı cani! Soykırım çağrısı
Sanatçı kılıklı cani! Soykırım çağrısı
İşte İsrail’in işgal planı!
İşte İsrail’in işgal planı!
İsrail tankları Gazze sınırında bekliyor!
İsrail tankları Gazze sınırında bekliyor!
A Haber görüntüledi! Ölüm yağdırmaya gidiyorlar
A Haber görüntüledi! Ölüm yağdırmaya gidiyorlar
İşte Aşkelon’da son durum
İşte Aşkelon'da son durum
Gözetleme kulesinin vurulma anı
Gözetleme kulesinin vurulma anı
Batı’nın dinler savaşı! İslam ülkeleri tehdit altında
Batı'nın dinler savaşı! İslam ülkeleri tehdit altında
Gazze sınırında neler yaşanıyor?
Gazze sınırında neler yaşanıyor?
İşte Kudüs’te son durum
İşte Kudüs’te son durum
Katliamın boyutunu gözler önüne serdi
Katliamın boyutunu gözler önüne serdi
BBC’den muhabirine fosfor sansürü
BBC’den muhabirine fosfor sansürü
Daha Fazla Video Göster