İsrail ordusu katliama devam ediyor! UNICEF duyurdu: Gazze'de su tükendi | Kuyulardaki kirli suları kullanmak zorundalar
7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaş devam ediyor. Gazze'yi karanlığa, açlık ve susuzluğa boğan İsrail'de Savunma Bakanı "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan UNICEF, Gazze'de suyun tükendiğini, çocukların kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda olduğunu açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgede çatışmalar sürüyor.
Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken bölgeden de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
İşte 7 Ekim'de başlayan savaştan dakika dakika yaşananlar:
06.36 İsrail, ülkenin güneyinden yaklaşık 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı
04.39 İsrail ordusu, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bir Filistinliyi öldürdü
04.22 Biden, Ürdün'de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelecek
03.55 BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarısını reddetti
03.49 ABD Başkanı Biden, çarşamba günü İsrail'e gidecek
03.44 UNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda
02.28 İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdı
01.30 Sisi ile Biden, İsrail-Filistin çatışmasının genişlememesi gerektiğine vurgu yaptı
00.37 İsrail Savunma Bakanı: "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız"
00:13 ABD'de Filistin kökenli Müslüman çocuğu öldüren zanlı mahkemeye çıkarıldı
23:34 Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani, İran ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Gazze'deki durumu görüştü
22:14 Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var.
22:08 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, "Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak" dedi.
21:02 BM: İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısı 1 milyona ulaştı.
19:45 İSRAİL YİNE FOSFOR BOMBALARI KULLANDI
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Zahajra kasabasına yasaklı fosfor bombalarıyla saldırdı. Fosfor bombasının patlama anları kameraya yansıdı.
19.08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.
19:00 Birleşmiş Milletler: Gazze'de sağlık sistemi bu gece 02.00 dan sonra tam anlamıyla çökecek.
18:42 Rusya'dan Gazze'deki çatışmalara yönelik çok net bir uyarı daha geldi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Gazze'deki çatışma bölgesel bir savaşa evrilebilir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan paylaşımda 'Bağımsız Filistin' vurgusu yapılarak, "Rusya, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunu koruyacak." dendi.
18:32 HAMAS: İSRAİL REFAH SINIR KAPISI'NI VURDU
-Hamas, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısının vurulduğunu açıkladı
18:18 İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail-Filistin çatışmasına yönelik "iki devletli çözüm" vurgusu
18:15 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin "Gazze'deki gelişmeleri" görüştü
17:10 GAZZE İÇİN SON 24 SAAT UYARISI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Yardım ulaştırılamazsa felaket yaşanacak" dedi.
14.34 İsrail medyası: ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü İsrail'e gidecek.
14.25 BM: Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor.
13.26 Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti
12.30 Mısır: İsrail, Gazze yakasından geçişin açılmasına izin vermedi
11.33 Tunus Dışişleri Bakanı: "İsrail, insan hak ve hukukunun en temel kurallarını ihlal ediyor"
11.30 İsrail, Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki yerleşimleri tahliye ediyor
11.29 BM: Gazze'de artık insani yardım sağlayamıyoruz
11.23 İsrail'deki ABD vatandaşları gemiyle Hayfa'dan tahliye ediliyor
11.21 İspanyol Bakan'dan İsrail'in Gazze'deki "savaş suçlarının" UCM'ye taşınması önerisi
11.10 İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına aldırmıyor
11.02 Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti
09.57 Gazze'de can kaybı 2 bin 750'ye yükseldi
İSRAİL ATEŞKESİ YALANLADI
09.45 İsrail Başbakanı Netanyahu: Şu anda ateşkes ve insani yardım olmayacak
08.58 Gazze'nin güneyinde ateşkes! ABD-İsrail-Mısır Gazze'nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladı. Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor.
07.12 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA): Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun
06.39 İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi
05.52 BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA): Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
05.40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'ye insani yardım gönderileceğini duyurdu
04.38 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
04.20 İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'yi bombalamayı sürdürdü
04.03 Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durmalı"
03.48 Biden, Gazze'den sivilleri çıkarmak için insani koridor oluşturulmasını desteklediğini belirtti
03.34 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "İsrail ile dış ilişkileri askıya aldığını" duyurdu
02.48 ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi
01.54 İsrail: Gazze'de 600 bin Filistinli kuzeyden güneye geçti
01.24 UNRWA: Gazze'deki okul ve binalarımızda 400 bin yerinden edilen kişi kalıyor
00.35 İsrail, Lübnan'ın güneyini SİHA ve helikopterlerle vurdu
00:11 BM'den İsrail'e Gazze Şeridi'ne "insani yardım için hızlı ve engelsiz erişime" izni verme çağrısı
00.08 BM'den Hamas'a rehineleri serbest bırakması çağrısı
00.01 BM Genel Sekreteri Guterres: "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz"
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