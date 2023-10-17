İsrail ordusu katliama devam ediyor! UNICEF duyurdu: Gazze’de su tükendi | Kuyulardaki kirli suları kullanmak zorundalar

06.36 İsrail, ülkenin güneyinden yaklaşık 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı

04.39 İsrail ordusu, Batı Şeria'nın el-Halil kentinde bir Filistinliyi öldürdü

04.22 Biden, Ürdün'de Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya gelecek

03.55 BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarısını reddetti

03.49 ABD Başkanı Biden, çarşamba günü İsrail'e gidecek

03.44 UNICEF: Gazze'de su tükendi, çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda

02.28 İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdı

01.30 Sisi ile Biden, İsrail-Filistin çatışmasının genişlememesi gerektiğine vurgu yaptı

00.37 İsrail Savunma Bakanı: "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız"

00:13 ABD'de Filistin kökenli Müslüman çocuğu öldüren zanlı mahkemeye çıkarıldı

23:34 Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani, İran ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Gazze'deki durumu görüştü

22:14 Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası esir var.

22:08 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, "Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak" dedi.

21:02 BM: İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısı 1 milyona ulaştı.

19:45 İSRAİL YİNE FOSFOR BOMBALARI KULLANDI

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Zahajra kasabasına yasaklı fosfor bombalarıyla saldırdı. Fosfor bombasının patlama anları kameraya yansıdı.

19.08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

19:00 Birleşmiş Milletler: Gazze'de sağlık sistemi bu gece 02.00 dan sonra tam anlamıyla çökecek.

18:42 Rusya'dan Gazze'deki çatışmalara yönelik çok net bir uyarı daha geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Gazze'deki çatışma bölgesel bir savaşa evrilebilir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan paylaşımda 'Bağımsız Filistin' vurgusu yapılarak, "Rusya, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunu koruyacak." dendi.

18:32 HAMAS: İSRAİL REFAH SINIR KAPISI'NI VURDU

-Hamas, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısının vurulduğunu açıkladı

18:18 İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail-Filistin çatışmasına yönelik "iki devletli çözüm" vurgusu

18:15 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin "Gazze'deki gelişmeleri" görüştü

17:10 GAZZE İÇİN SON 24 SAAT UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Yardım ulaştırılamazsa felaket yaşanacak" dedi.

14.34 İsrail medyası: ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü İsrail'e gidecek.

14.25 BM: Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor.

13.26 Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti

12.30 Mısır: İsrail, Gazze yakasından geçişin açılmasına izin vermedi

11.33 Tunus Dışişleri Bakanı: "İsrail, insan hak ve hukukunun en temel kurallarını ihlal ediyor"

11.30 İsrail, Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki yerleşimleri tahliye ediyor

11.29 BM: Gazze'de artık insani yardım sağlayamıyoruz

11.23 İsrail'deki ABD vatandaşları gemiyle Hayfa'dan tahliye ediliyor

11.21 İspanyol Bakan'dan İsrail'in Gazze'deki "savaş suçlarının" UCM'ye taşınması önerisi

11.10 İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına aldırmıyor

11.02 Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti

09.57 Gazze'de can kaybı 2 bin 750'ye yükseldi

İSRAİL ATEŞKESİ YALANLADI

09.45 İsrail Başbakanı Netanyahu: Şu anda ateşkes ve insani yardım olmayacak