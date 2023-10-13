A Haber Kahire’de! Gazze’nin nefes borusu Refah Sınır Kapısı’nda neler oluyor?

Refah Sınır Kapısı bölgedeki koşullara göre açılıp kapansa da Gazzelilerin umudu niteliğinde Şu anda o kapının tamamen açılması büyük önem arz ediyor. Bundan önceki süreçte İsrail, Mısır'ı tehdit etti ve eğer bölge yardım giderse bu kamyonları vuracağı söylemişti. Saldırılar oldu ancak Kısır sağ duyulu yaklaşım sergiliyor. Refah'tan Gazzze'ye insani yardımların gitmesi gerektiğini deklare ediyor.