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A Haber Kahire’de! Gazze’nin nefes borusu Refah Sınır Kapısı’nda neler oluyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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A Haber Kahire’de! Gazze’nin nefes borusu Refah Sınır Kapısı’nda neler oluyor?

İsrail; 2,5 milyon sivilin adeta hapis hayatı yaşadığı 17 yıldır abluka altında olan Gazze’ye cumartesi gününden beri ölüm yağdırıyor. Gazze’nin dünyaya açılan tek çıkış noktası ise Refah Sınır Kapısı. Peki orada neler oluyor? Bölgeye giden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı.

İsrail sivil ayrımı gözetmeksizin Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken Türkiye savaşın sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda bugün Mısır'a gidiyor.

Görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Başta Filistin-İsrail çatışmaları olmak üzere güncel, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. A Haber'de Gazze'nin tek nefes borusu olan Refah Sınır Kapısı'na gidiyor. Kahire'de bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı.

Ata Gündüz Kurşun bölgeden aktardıkları:

"Saat 09:30 itibarıyla olanlar: Biz şu anda Kahire'deyiz ve buradan Refah Sınır Kapısı'na gideceğiz. Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı orası ve şu an tüm dünyanın gözü o noktada. Gazze'nin adeta nefes aldığı tek yer. Kahire ile Refah Sınır Kapısı'nın arası yaklaşık olarak 400 KM civarında.

Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşecek. Bu görüşmenin tohumları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin ikili temasında ekildi. Bölgede Refah Sınır Kapısı çok önemli. İsrail işgali altındaki Gazze'de 2 kapı bulunuyor. Erez Sınır Kapısı İsrail kontrolü altında.

Refah Sınır Kapısı bölgedeki koşullara göre açılıp kapansa da Gazzelilerin umudu niteliğinde Şu anda o kapının tamamen açılması büyük önem arz ediyor. Bundan önceki süreçte İsrail, Mısır'ı tehdit etti ve eğer bölge yardım giderse bu kamyonları vuracağı söylemişti. Saldırılar oldu ancak Kısır sağ duyulu yaklaşım sergiliyor. Refah'tan Gazzze'ye insani yardımların gitmesi gerektiğini deklare ediyor.

Gazze'de insanlık katlediliyor. Elektrik ve su yok bunun yanında yakıt sıkıntı yaşanıyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde 2,5 milyon Gazzeli sıkışmış durumda. İsrail bölge yönelik katliamları ve tehditleri var. İnsanların güneye doğru gitmesini istiyorlar. Hamas şu anda İsrail'e karşı direniş gösteriyor. İnsanlık bombaların altında yok oluyor. Şu anda bölgede bin 500'den fazla insan can verdi. Ve bunların çoğu kadın ve çocuk."

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Gazze’nin nefes borusu! A Haber bölgede GAZZE'NİN NEFES BORUSU! A HABER BÖLGEDE
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