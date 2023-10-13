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Gazze’ye kara harekatı olacak mı? İsrail tankları Gazze’ye girecek mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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Gazze’ye kara harekatı olacak mı? İsrail tankları Gazze’ye girecek mi?

İsrail'in cumartesi gününden bu yana aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'de, kaçacak yeri olmayan 2,3 milyon sivil yaşam mücadelesi veriyor. Elektriğin, suyun ve gıdanın olmadığı Gazze'de insani kriz her geçen saat derinleşiyor. Bölge yaşananları A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

İsrail ordusu, Gazze'deki tüm sivillerin güneye doğru tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı. Ve Filistinlilerin tahliyesi konusunda Birleşmiş Milletlere acil bir çağrıda da bulundu. 1,1 milyon Filistinlinin 24 saat içerisinde güneye doğru tahliye edilmesi gerektiği belirtildi. İsrail'in BM elçisi ise "İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik verdiği erken tahliye çağrısı utanç verici" açıklamasında bulundu.

Ayrıca İsrail ordusu önümüzdeki günlerde Gazze'de önemli operasyonlar yapılacağını da belirtti. Böylece hava harekatının halihazırda gerçekleştiği bölgede kara harekatının da sinyali verilmiş oldu. Ancak Hamas'tan tam tersine açıklamalar geldi. Hamas, Gazze'nin tahliye edilme uyarısı 'sahte bir propaganda' dedi. Filistinlilerin bu açıklamalara kanmaması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik Kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti. Siyasi onayın ardından kara harekatının gerçekleşeceği aktarıldı. Peki Gazze'ye kara harekatı bugün başlıyor mu? İsrail'in "24 saat içinde Gazze'yi boşaltın" çağrısı ne anlama geliyor? Siviller Gazze'den nasıl tahliye edilecek? Uzman isimler A Haber'de gelişmeleri değerlendirdi.

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Rakipoğlu: Bu yaşananlar devam eden işgalin bir yansıması. İsrail yaptığı barut-kan-gözyaşı-işgal bunun yanında böl-parçala ve sistematik saldırı gibi şeyleri saymakla bitiremeyiz. Şu anda basın için yasaklar uyguluyorlar bölgede bunun yanında öldürülenlerin yüzde 60'ının kadın ve çocuk olması durumu var. Yerlerinden edilen insanlar var. Bütün dünya biliyor ki Gazze bir açık hava hapishanesidir. Gazze 17 yıldır abluka altında.

Hamas'ın Gazze'de demokratik seçimleri kazanmasında beri ablukaya alındı ve 17 yıla yaklaştı. Dolayısıyla İsrail burada bir soykırım yapıyor. Dün Türkiye'de bir TV kanalına yayına katılan İsrailli doğrudan sivilleri hedef alacaklarını söylüyor. Zaten İsrail'in kendisi de Gazze'yi çadır kente çevireceğini söylüyor. Yani bir soykırım var. İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'yi insansızlaştırma politikası uyguluyor. Gazze çok ufak bir yer ve burada 2,5 milyona yakın insan yaşıyor. Çok dar bir alanda yaşıyorlar. İsrail'in hedefi Gazzelileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na göndermek. Bir anlamda zorla sürgün ettirmek.

Son olarak 1,1 milyon Filistinlinin güneye kaymasını bölgeyi terk etmesini istiyor. Burada garip nokta ise toplama kampları ya da ayrılma noktaları olarak belirlenen yerleri İsrail vuruyor. Tüm bu yaptıkları İsrail'in çaresizliğinden geliyor. İsrail kurulduğundan beri çaresiz. Hep teröre hep işgale hep uluslararası hukuka aykırı politikalara yönelmiştir. Şu anda da aynısı yapıyor. Çünkü İsrail psikolojik üstünlüğü kaybetmiş durumda. Asimetrik bir savaş var ortada ve bunun olumlu tarafı ise Hamas aleyhine olan bu noktada ciddi bir ilerleme kaydetti. Hamas 2 yıldır buna hazırlanıyor ve Filistinli direniş grupları üstünlüğü ele almış durumda.

İsrail'in istemediği durumlar yaşanıyor. İsrail bu süreci şöyle görüyor; ev sahibi evine dönüyor. Filistinliler evlerini kurtarmak için bir adım attı. İsrail de bunun olmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. ABD sürekli olarak İsrail'i destekliyor. Kara harekatı bölgesel bir savaşa dönebilir. İsrail ile İran destekli milisler arasında bölgesel bir savaş görebiliriz. İsrail milislere karşı başarı elde ederse bir sonraki hedef İran olur. ABD Türkiye'yi İran'ın yanına itmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye, ABD'nin bölgede kurmak istediği terör devleti planını yerler bir etti."

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