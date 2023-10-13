Gazze’ye kara harekatı olacak mı? İsrail tankları Gazze’ye girecek mi?

Son olarak 1,1 milyon Filistinlinin güneye kaymasını bölgeyi terk etmesini istiyor. Burada garip nokta ise toplama kampları ya da ayrılma noktaları olarak belirlenen yerleri İsrail vuruyor. Tüm bu yaptıkları İsrail'in çaresizliğinden geliyor. İsrail kurulduğundan beri çaresiz. Hep teröre hep işgale hep uluslararası hukuka aykırı politikalara yönelmiştir. Şu anda da aynısı yapıyor. Çünkü İsrail psikolojik üstünlüğü kaybetmiş durumda. Asimetrik bir savaş var ortada ve bunun olumlu tarafı ise Hamas aleyhine olan bu noktada ciddi bir ilerleme kaydetti. Hamas 2 yıldır buna hazırlanıyor ve Filistinli direniş grupları üstünlüğü ele almış durumda.