CHP'de bomba kulis! İmamoğlu'nun geleceği Kılıçdaroğlu'na bağlı! Aday olmayabilir...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için kongrede karşı karşıya gelecekken Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı adaylık durumu halen belirsizliğini koruyor. Özel'e destek veren İmamoğlu'nun olası Kılıçdaroğlu zaferine yönelik kulislerde flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserek "yola devam" mesajı vermiş ve çok sayıda ismi görevden almıştı.
DEĞİŞİMCİLER BAŞ KALDIRDI
Bu gelişme genel merkezde bazı isimlerin tepkisine neden olurken Ekrem İmamoğlu değişimcilerle birlikte bir Zoom toplantısı düzenlemiş ve bu toplantı siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü.
KILIÇDAROĞLU'NU SORUMLULUK ALMAMAKLA SUÇLADI
Ancak İmamoğlu delege seçimlerinde kazanamayacağını anlayınca Özgür Özel'in adaylığına destek verip ve Özel yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na yüklenerek adaylığını duyurdu. Özel, Bay Kemal'i seçimlerde sorumluluk almamakla suçladı.
"BEN İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYÜM"
Özel adaylığını açıklarken Ekrem İmamoğlu da direksiyonu İBB Başkan adaylığına kırarak "Ben İstanbul'a mühürlüyüm" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA İMAMOĞLU ADAY OLMAYABİLİR
Ancak CHP'de yaşanacak kongrede seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda Ekrem İmamoğlu hakkında flaş bir kulis iddiası geldi.
Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu muhafaza ederse, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinde; "Bu şartlarda benim kazanmam mümkün değil" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacak.
"SON ANA KADAR İTTİFAK KURULABİLİR"
İmamoğlu ayrıca Akşener'e yaptığı çağrıda "İstanbul İttifakı'nın içinde İYİ Parti de var. Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir. İttifak oluşumu canlılığını hala koruyor. İstanbul İttifakı'nın devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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