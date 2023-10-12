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Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı?

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi. Eski Genelkurmay Harekat Başkanı, Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.10.2023 23:29 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 23:31
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Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı?

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

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Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı?

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

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Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı?

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

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Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı?

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı?

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Eski Genelkurmay Harekat Başkanı, Emekli Tümgeneral Mehmet Okkan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;