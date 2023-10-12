Sivil katliamı yapan İsrail’in hedefi ne? Hamas ne karşılık verecek?

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay: Son 24 saat içinde olan çok önemli 2 olay var. Müspet mi menfi çok belli değil nereye evrileceği de çok ortada değil ama çok önemli 2 olay var. Bunlardan bir tanesi şu ana kadar Amerika'da 1. ağızdan yani Biden ya da ekibinden Filistin'de yaşanan drama dair hiçbir şey söylenmedi. Hatta Biden bebeklerin kafasının kesilip kenara konduğunu felan söyledi. Çok sert açıklamalar ve Gazze'de yapılanlar hiç yokmuş gibi hava vardı. Dün itibarıyla küçük de olsa hafif hafif sesler çıktı. "Hamas mücadelesinde haklı ama Gazze ile Hamas'ı ayır" sözleri geldi. İnsani dramlar doğmasın tarzı açıklamalar geldi. Bunun üzerinde Biden'ın açıklamaları geri çekildi.