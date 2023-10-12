12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Sivil katliamı yapan İsrail’in hedefi ne? Hamas ne karşılık verecek?

Sivil katliamı yapan İsrail’in hedefi ne? Hamas ne karşılık verecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
ABONE OL
Sivil katliamı yapan İsrail’in hedefi ne? Hamas ne karşılık verecek?

Tüm dünyanın gözü İsrail-Hamas savaşına dönmüş durumda. İsrail adeta soykırım yaptığı Gazze’ye sürekli bomba yağdırıyor. İçinden kadın ve çocukların olduğu binden fazla sivil can verdi. Peki İsrail ne yapmaya çalışıyor? Hamas nasıl karşılık verecek? Bölgede son 24 saat olan önemli olayları A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay anlattı.

Netanyahu 20 yılı aşkın bir süredir İsrail'deki siyasete hakim durumda. Ancak "Başbakanlık" koltuğuna 6'ncı defa geri dönmesinin üzerinden henüz bir yıl dahi geçmeden Hamas'ın saldırısı onun iktidarını sarsacak gibi görünüyor. İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden 6 gün geçti.

İsrail tarafında ölü sayısı 1300'e yükselirken Gazze'ye yönelik saldırılarda da can kayıpları her geçen saat yükseliyor. Hem İsrail kamuoyu hem dünya 'İsrail saldırıya nasıl engel olamadı' sorusuna yanıt arıyor. Oklar ise Netanyahu ve izlediği politikayı işaret ediyor. Bölgede son 24 saat olan önemli olayları A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay anlattı.

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay: Son 24 saat içinde olan çok önemli 2 olay var. Müspet mi menfi çok belli değil nereye evrileceği de çok ortada değil ama çok önemli 2 olay var. Bunlardan bir tanesi şu ana kadar Amerika'da 1. ağızdan yani Biden ya da ekibinden Filistin'de yaşanan drama dair hiçbir şey söylenmedi. Hatta Biden bebeklerin kafasının kesilip kenara konduğunu felan söyledi. Çok sert açıklamalar ve Gazze'de yapılanlar hiç yokmuş gibi hava vardı. Dün itibarıyla küçük de olsa hafif hafif sesler çıktı. "Hamas mücadelesinde haklı ama Gazze ile Hamas'ı ayır" sözleri geldi. İnsani dramlar doğmasın tarzı açıklamalar geldi. Bunun üzerinde Biden'ın açıklamaları geri çekildi.

İşte buradaki etkinin sebebi nedir bizim için önemli olan o. Orta Doğu'daki Arap sermayesinden bir baskı olmaya başladı. Türkiye'nin diplomatik çalışmaları da buna ek olarak katkı yaptı. Dikkat çekme noktasında 1. önemli olay buydu. 2. olan ise her yere evrilebilir; İsrail Ulusal Birlik Koalisyonu kuruyor. Pe ne anlama geliyor? Bunun adı geniş savaş koalisyonu. Çok uzun zamandır İsrail'de protestolar vardı. Netanyahu'nun yolsuzluk meseleleri ve yargı reformları bunun temelinde yatıyordu.

Meclis'te tüm yasa görüşmelerini dondurdu. Netanyahu'nun rakibi bunu yaptı ve hükümete katıldı. Burada savaş ilanı olduğu geniş bir hükümet alanı oluyor. 2 gün öncesine kadar Netanyahu'yu çalkalamak isteyen muhalefet Kabinesi'ne girmek istiyor ve girecek. Şu anda bir savaş Kabinesi kuruluyor. Netanyahu ya da İsrail'in tamamının istediği tek şey var. Siyasi oluşum olan Hamas'ın ve silahlı kanadı Kassam Tugaylarının yok olması.

Gazze tamamen Filistin'e bağlanacak. Abbas yönetimi geçerli olacak. Terör örgütü olarak gördüğü Hamas2ın yok olmasını istiyorlar. Burada bir pragmatizm aramayın İsrail sivil ayrımı yapmadan vuruyor. Ölen çocukları ağlayan anneleri gören biri bu hamleleri yapar mı? İsrail yaptığı operasyonlarında mantıklı bir durum aramayın. Burada bir mantık aramayın böyle bir durum söz konusu değil. Burada sadece inançlar ve sadece doğru olduğuna inandığı şeyler üzerinden yürüyen bir durum var.

Hamas 2006 yılında seçildi. Hamas yeni bunun Filistin Kurtuluş Örgütü'nde itibaren alın 1937'lerden başlayan hep bir direniş var. Burada hep bir tepki vardı. Bu hep olacak ve hiç bitmeyecek. Ancak İsrail bunu hayata geçiremez. Ancak İsrail'in yapmak istediği şey bu. Bunu yapmak için kara harekatı yapması lazım ama bunu sonuç vermez. Ortaya daha büyük bir vahşet ortaya çıkacak.

Kerem Şalon kapısı vardır ve Gazze-İsrail ticareti için önemli bir noktadır. Bunun dışında Gazze'den geçilen diğer kapılar bireysel geçişler içindir. Burada dışarı açılan bir tek Refah Kapısı vardır. O da Mısır'a açılır. Hüsnü Mübarek döneminden beri buralar kapalı. Mübarek, İsrail'den bir şey isteyeceği zaman açıp kapadı. İsrail bu kapının kapanmasının istiyor, sebebi de; teröristlerin girmesini istemiyor. Burada İsrail'in amacı Hamas'ı ortadan kaldırıp bütün Filistin'in El Fetih çatısında el altında tutmak.

Son 24 saate damga vuran 2 olay! SON 24 SAATE DAMGA VURAN 2 OLAY!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail bu süreci hazırladı! Artık tek yok var İSRAİL BU SÜRECİ HAZIRLADI! ARTIK TEK YOK VAR
İsrail kendi basınına itiraf etti! İşte katliamın kanıtı İSRAİL KENDİ BASININA İTİRAF ETTİ! İŞTE KATLİAMIN KANITI
İnsanlığın katili İsrail! İNSANLIĞIN KATİLİ İSRAİL!
Gazze enkaza döndü! GAZZE ENKAZA DÖNDÜ!
Mossad Hamas’ın planını neden deşifre edemedi? MOSSAD HAMAS'IN PLANINI NEDEN DEŞİFRE EDEMEDİ?
Katıl İsrail! Sivillere fosfor bombası attı KATIL İSRAİL! SİVİLLERE FOSFOR BOMBASI ATTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA