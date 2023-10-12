GAZZE'DE NELER YAŞANIYOR? Filistinli Ayesh Siam A Haber’de
İsrail yaklaşık 17 yıldır ölüm olup yağdığı Gazze’yi cumartesi gününden beri durmadan vuruyor. Bölgede çoğu çocuk ve kadın olmak üzere bin 250’den fazla sivil can verdi. Gazze’den son durumu A haber canlı yayınına katılan Filistinli Ayesh Siam anlattı.
Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı operasyonundan sonra saldırılara başlayan İsrail Gazze'ye ölüm olup yağıyor. Sivil gözetmeksizin savaş uçakları bomba atıyor. Bölgede çoğu çocuk ve kadın olmak üzere bin 250'den fazla sivil can verdi.
Peki Gazze'de neler oluyor? Elektrik ve su yok. İnsanlar neler yaşıyor? Bölgede olanları A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli Ayesh Siam anlattı. "Biz şu anda tam bir felaket yaşıyoruz, tam bir imha savaşı yaşıyoruz" diyen Siam şunları söyledi:
"İsrail burada soykırım yapıyor. Gerçekten bizi bu dünyandan silmek istiyorlar. Her yer harabeye döndü. Elektrik dün saat 2'den beri yok. Jeneratörlerle idare etmeye çalışıyoruz ama o da olmuyor. Yakıtı girişi yok. Şu anda çok zor şartlar altındayız. Şu anda cep telefonlarını şarj ediyoruz, belki ilerleyen saatlerde konuşamayacağız.
Şehitlerimizin sayısı her dakika değişiyor. Yaralılarımızın sayısı 5 bini geçti. Bunların içinde çok sayıda çocuk ve kadın var. 28 aile sicilden silindi. Bu aileler içinde 160 şehit var. 28 aile yok olup gitti. 10 sağlık şehidimiz var ve 14 sağlık kurumu yok edildi. Evleri yok olan insanlar hastanelere sığınıyor. Hastaneler artık dolu. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Okullara sığınıyorlar artık oralar da doldu. Burada binlerce kişiden bahsediyoruz.
Bazı insanlar 5 kere yer değiştirdi. Gittikleri yerler vuruluyor sonra başka yerlere gidiyorlar orası da vuruluyor. 5 kere yerlerini değiştirdiler. Burada çok büyük bir insani dram yaşanıyor. Biz gerçekten çok zor durumdayız."
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