GAZZE’DE NELER YAŞANIYOR? Filistinli Ayesh Siam A Haber’de

Şehitlerimizin sayısı her dakika değişiyor. Yaralılarımızın sayısı 5 bini geçti. Bunların içinde çok sayıda çocuk ve kadın var. 28 aile sicilden silindi. Bu aileler içinde 160 şehit var. 28 aile yok olup gitti. 10 sağlık şehidimiz var ve 14 sağlık kurumu yok edildi. Evleri yok olan insanlar hastanelere sığınıyor. Hastaneler artık dolu. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Okullara sığınıyorlar artık oralar da doldu. Burada binlerce kişiden bahsediyoruz.