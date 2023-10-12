Ekrem İmamoğlu Akşener’e yine sinyal verdi: Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir

CHP'de değişimcilerin adayı Özgür Özel yaptığı açıklamada ittifakın sürebileceğini vurgularken HDP ve İYİ Parti'ye selam çaktı.

İşte Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"İTTİFAK POTANSİYELİNDE DÜŞÜŞ VAR"

"CHP'nin ittifak potansiyelinde düşüş var. Önceki ittifak ortaklarımızdan da kaynaklı durumlar var. Seçimde imzalanan gizli protokol nedeniyle de bir grup seçmenin de rahatsızlığı var."