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Ekrem İmamoğlu Akşener'e yine sinyal verdi: Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Ekrem İmamoğlu Akşener’e yine sinyal verdi: Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası büyük bir hezimet yaşayan CHP'de yerel seçimler yolunda da kurultay heyecanı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan değişimcilerin adayı Özgür Özel, kendisinin adaylığını ilan ettiği ilk anda tebrik eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İkili görüşme sonrası soruları yanıtlarken İmamoğlu yerel seçimlere yönelik "İstanbul İttifakı" vurgusu yaparken "Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir. İttifak oluşumu canlılığını hala koruyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

İKİ İSMİN ADAYLIĞI GÜNDEME GELDİ

Bu gelişme sonrasında parti içinde Bay Kemal'e karşı tepkiler yükselirken, değişimcilerin başında olan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in adaylığı gündeme geldi.

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN

İmamoğlu delege seçimlerinde kazanamayacağını anlayınca Özgür Özel'e destek kararı alırken Özel adaylığını resmen duyurdu. Özel'in adaylığını duyurduğu esnada ilk tebrik Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

SORUMLULUK ALMAMAKLA SUÇLADI

Özel yaptığı konuşmada İmamoğlu'na teşekkür ederken, Kılıçdaroğlu'nu mağlubiyet sonrası sorumluluk almamakla suçladı.

Bu gelişmeler sonrası CHP'de Genel Başkan adayı Özgür Özel ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya gelirken, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de değişimcilerin adayı Özgür Özel yaptığı açıklamada ittifakın sürebileceğini vurgularken HDP ve İYİ Parti'ye selam çaktı.

İşte Özel'in açıklamalarında öne çıkanlar:

"İTTİFAK POTANSİYELİNDE DÜŞÜŞ VAR"

"CHP'nin ittifak potansiyelinde düşüş var. Önceki ittifak ortaklarımızdan da kaynaklı durumlar var. Seçimde imzalanan gizli protokol nedeniyle de bir grup seçmenin de rahatsızlığı var."

"YENİ BİR SAYFA AÇMAYA GELECEĞİZ"

"4 Kasım gününde yaşanacak değişimin 6 Kasım'da çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geleceğiz. Yaşanan ittifaka yansıması çok iyi olacak. İstanbul İttifakı'nı İmamoğlu'nun sağlayacağını biliyoruz. "

Diğer yandan yerel seçimlere yönelik konuşan Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde ayrı aday çıkaracaklarını duyuran İYİ Parti'ye seslenerek ittifaka devam etmelerini istedi.

"SON ANA KADAR İTTİFAK KURULABİLİR"

İmamoğlu "İstanbul İttifakı'nın içinde İYİ Parti de var. Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir. İttifak oluşumu canlılığını hala koruyor. İstanbul İttifakı'nın devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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