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Haberler Galeri İsrail ve Batı medyasından yalan rüzgarı! "Hamas tarafından kaçırıldı" denen kızın annesi Alman medyasına konuştu

İsrail ve Batı medyasından yalan rüzgarı! "Hamas tarafından kaçırıldı" denen kızın annesi Alman medyasına konuştu

İşgalci İsrail Gazze'de başlattığı soykırımla büyük tepki toplarken, Hamas'a yönelik batı medyasında yalan bombardımanı tüm hızıyla sürüyor. Batı medyası yalan haberleri servis ederken, aynı kirli dezenformasyon süreci eş zamanlı olarak sosyal medyada da sürüyor. İşte o gerçek gibi sunulan yalanlar...

Giriş Tarihi: 12.10.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 12:36
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İsrail ve Batı medyasından yalan rüzgarı! Hamas tarafından kaçırıldı denen kızın annesi Alman medyasına konuştu

Gazze ablukasının hemen öncesinde servis edilen görüntülerde, pikap içerisinde hastaneye yetiştirilmeye çalışılan İsrailli kadına Filistinlilerin tecavüz ettiği iddiası, kadının annesi tarafından yalanlandı.

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İsrail ve Batı medyasından yalan rüzgarı! Hamas tarafından kaçırıldı denen kızın annesi Alman medyasına konuştu

Videodaki kadının lman Shani Louk adlı olduğu annesi tarafından açıklandı. Kızının sağ olduğunu söyleyen anne, herhangi bir tecavüz girişimi olmadığı gibi, evladının hastaneye götürüldüğünü Bild Gazetesi'ne anlattı.

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İsrail ve Batı medyasından yalan rüzgarı! Hamas tarafından kaçırıldı denen kızın annesi Alman medyasına konuştu

SURİYE'DEKİ GÖRÜNTÜLER KULLANILIYOR

Sosyal medya hesaplarından yayılan, "Hamas direnişçileri İsrailli çocukları böyle infaz etti" başlıklı haberin de büyük bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı. Söz konusu haberde yer alan görsellerin 7 yıl önce Suriye'de çekildiği tespit edildi

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İsrail ve Batı medyasından yalan rüzgarı! Hamas tarafından kaçırıldı denen kızın annesi Alman medyasına konuştu

Bir İsrail TV kanalında öne sürülen ve sosyal medyada propaganda amaçlı kullanılan, "Hamas direnişçileri 40 İsrailli bebeğin kafasını kesti" iddiası da gerçek dışı çıktı.

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İsrail ve Batı medyasından yalan rüzgarı! Hamas tarafından kaçırıldı denen kızın annesi Alman medyasına konuştu

Anadolu Ajansı'na konuşan İsrailli yetkililer, ellerinde iddiaları doğrulayacak bilgi veya kanıt olmadığını söyledi.