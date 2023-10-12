12 Ekim 2023, Perşembe
İsrail ve Batı medyasından yalan rüzgarı! "Hamas tarafından kaçırıldı" denen kızın annesi Alman medyasına konuştu
İşgalci İsrail Gazze'de başlattığı soykırımla büyük tepki toplarken, Hamas'a yönelik batı medyasında yalan bombardımanı tüm hızıyla sürüyor. Batı medyası yalan haberleri servis ederken, aynı kirli dezenformasyon süreci eş zamanlı olarak sosyal medyada da sürüyor. İşte o gerçek gibi sunulan yalanlar...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 12:34 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 12:36
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