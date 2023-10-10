10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta! A Haber Hamas’ın İsrail’e girdiği ilk bölgede

İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta! A Haber Hamas’ın İsrail’e girdiği ilk bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2023 16:14
Güncelleme:10.10.2023 17:08
İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. A Haber bomba yağmuruna tutulan Gazze sınırında gelişmeleri anbean takip ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, çatışmaların yaşandığı ilk noktaya gitti ve Hamas’ın İsrail’e sızdığı bölgeyi ekrana taşıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fitili ABD ateşledi! Korkunun adresi değişti
Fitili ABD ateşledi! Korkunun adresi değişti
İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta!
İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta!
İran’dan Filistin açıklaması
İran'dan Filistin açıklaması
Pençe Harekatı bölgesinden acı haber!
Pençe Harekatı bölgesinden acı haber!
Başkan Erdoğan’dan barış diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan barış diplomasisi
Gazzeliler açlık ve susuzluğa terk edildi!
Gazzeliler açlık ve susuzluğa terk edildi!
İsrailli bakandan hayvan benzetmesi!
İsrailli bakandan hayvan benzetmesi!
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Gafların adamı Kılıçdaroğlu yine formunda!
Gafların adamı Kılıçdaroğlu yine formunda!
Sevan Nişanyan’dan Filistin’e destek açıklaması!
Sevan Nişanyan'dan Filistin’e destek açıklaması!
İsrail’in Filistin’e acımasız saldırısı
İsrail'in Filistin'e acımasız saldırısı
CHP’de yeni kriz patlak verdi
CHP’de yeni kriz patlak verdi
Daha Fazla Video Göster