İşte çatışmaların yaşandığı ilk nokta! A Haber Hamas’ın İsrail’e girdiği ilk bölgede

İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. A Haber bomba yağmuruna tutulan Gazze sınırında gelişmeleri anbean takip ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, çatışmaların yaşandığı ilk noktaya gitti ve Hamas’ın İsrail’e sızdığı bölgeyi ekrana taşıdı.

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