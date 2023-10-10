Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan Filistin’e destek açıklaması! İsrail’e "Nazi" göndermesi: Her şeyi hak ediyorlar

NİŞANYAN'DAN FİLİSTİN'E DESTEK SÖZLERİ

Tüm bu yaşananlar ardından Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dair çok çarpıcı bir yorum geldi.

Sık sık açıklamaları ile gündeme gelen Nişanyan bu sefer İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası bir değerlendirmede bulundu.

"HER ŞEYİ HAK EDİYORLAR"

Nişanyan, "Gazze'de insanların hapsedildiği, toplama kampı gibi bir yer. Böyle bir yerin karşısında festival yapmak alçaklıktır. Bunu yapanlar her şeyi hak ediyor." cümlesini kurdu.

İSRAİL'E SERT SÖZLER: NAMUSSUZLUĞUN AŞIRI BİR UCUDUR!

Nişanyan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Bir açık hava toplama kampı, 17 yıldan beri insanların hapsedildiği, aç bırakıldığı ve zaman zaman bombalandığı, dışarıya seyahat edemedikleri, basbaya Varşova Gettosu niteliğinde bir yer Gazze. Ve gidip o toplama kampının hemen karşısına, tellerin dışına barış için rock festivali yapmaya kalkmak, yüzsüzlüğün, alçaklığın ve namussuzluğun aşırı bir ucudur. Psikopat davranışıdır, bence her şeyi hak eder böyle bir şeye girişen…

"İSRAİL NASIL BİR PSİKOLOJİNİN ESİRİDİR"

Yani sen insanların sokağa bile çıkmaktan korktuğu, dışarı çıkamadığı ve aç yaşadığı bir yerin dikenli tellerinin hemen dışında müzik festivali düzenliyorsun. Bunu bir düşünsenize! Böyle bir şey yapmak nasıl bir ruh halidir. Nasıl bir psikolojinin esiridir. Filmlerde 2. Dünya Savaşı sahnelerini görürsünüz… Toplama kampında insanlar aşağılanıp, sefalet çekerken öldürülürken hemen dışında subaylar mahfilinde Nazi subayları eğlenirler! Bir benzerliği düşünün isterseniz.