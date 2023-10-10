Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan Filistin’e destek açıklaması! İsrail’e "Nazi" göndermesi: Her şeyi hak ediyorlar
Muhalif tutumuyla öne çıkan Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan İsrail’in Gazze’de mazlum Filistin halkına yaşattığı katliam sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Nişanyan, İsrail’in güneyinde Gazze'ye yakın bir çölde düzenlenen Supernova Festivali'ne Hamas tarafından yapılan baskın hakkında konuştu. Nişanyan, "Gazze'de insanların hapsedildiği, toplama kampı gibi bir yer. Böyle bir yerin karşısında festival yapmak alçaklıktır. Bunu yapanlar her şeyi hak ediyor." cümlesini kurdu. Sözlerinde tarihi bir göndermede de bulunan Nişanyan, İsrail’e "Nazi" benzetmesi yaptı. İşte detaylar...
İsrail'in Filistin halkına yönelik yıllarca devam eden katliamları sonrası ok yayından çıktı.
HAMAS'TAN İSRAİL'E ŞOK BASKIN
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının aralarında çocuk, kadın olmak üzere 770 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
NİŞANYAN'DAN FİLİSTİN'E DESTEK SÖZLERİ
Tüm bu yaşananlar ardından Ermeni yazar Sevan Nişanyan'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dair çok çarpıcı bir yorum geldi.
Sık sık açıklamaları ile gündeme gelen Nişanyan bu sefer İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası bir değerlendirmede bulundu.
"HER ŞEYİ HAK EDİYORLAR"
Nişanyan, "Gazze'de insanların hapsedildiği, toplama kampı gibi bir yer. Böyle bir yerin karşısında festival yapmak alçaklıktır. Bunu yapanlar her şeyi hak ediyor." cümlesini kurdu.
İSRAİL'E SERT SÖZLER: NAMUSSUZLUĞUN AŞIRI BİR UCUDUR!
Nişanyan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"Bir açık hava toplama kampı, 17 yıldan beri insanların hapsedildiği, aç bırakıldığı ve zaman zaman bombalandığı, dışarıya seyahat edemedikleri, basbaya Varşova Gettosu niteliğinde bir yer Gazze. Ve gidip o toplama kampının hemen karşısına, tellerin dışına barış için rock festivali yapmaya kalkmak, yüzsüzlüğün, alçaklığın ve namussuzluğun aşırı bir ucudur. Psikopat davranışıdır, bence her şeyi hak eder böyle bir şeye girişen…
"İSRAİL NASIL BİR PSİKOLOJİNİN ESİRİDİR"
Yani sen insanların sokağa bile çıkmaktan korktuğu, dışarı çıkamadığı ve aç yaşadığı bir yerin dikenli tellerinin hemen dışında müzik festivali düzenliyorsun. Bunu bir düşünsenize! Böyle bir şey yapmak nasıl bir ruh halidir. Nasıl bir psikolojinin esiridir. Filmlerde 2. Dünya Savaşı sahnelerini görürsünüz… Toplama kampında insanlar aşağılanıp, sefalet çekerken öldürülürken hemen dışında subaylar mahfilinde Nazi subayları eğlenirler! Bir benzerliği düşünün isterseniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
- B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak
- ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır 2023?
- Yememesi gereken arıyı yemeğe kalkınca olanlar oldu! İşte acı veren deneğimin hazin sonu…
- Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- İlkokul mezunu 67 binden fazla personel alımı yapılıyor! İŞKUR Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı….
- Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?
- 99 bin TL maaş ile alımlar başladı! Millî Savunma Bakanlığı başvuru şartları ve sürecine ilişkin detayları açıkladı
- Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kısa savaşları: 40 dakikada her şey sona erdi!
- İbn-i Sina'dan halsizliği hayatınızdan çıkaracak tedavi! Yorgunluğa, uykusuzluğa 1000 yıllık reçete! Meğer o su...
- Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?
- SSK, BAĞ-KUR'lunun IBAN numarasına 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerinde geçecek! 16.1 milyon emekliye trink ödeme!