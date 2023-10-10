Yahudiler İsrail’in sınır tanımayan saldırılarına isyan etti: İşgalcilere karşı direniş meşrudur

Yılbaşından bu yana İsrail'in 200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü ve binden fazla kişiyi tutukladığını hatırlatan UJFP, İsrail tarafından "ayaklar altına alınan" uluslararası hukuka göre Filistinlilerin direnişinde "haklı" olduğunu vurguladı.

UJFP, Fransız yetkilileri, İsrail'in "güvenlik hakkına" referans yapan açıklamalarına ve bu "işgalci devlet" ile askeri ve ekonomik işbirliğine son vermeye çağırdı.