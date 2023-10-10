Yahudiler İsrail'in sınır tanımayan saldırılarına isyan etti: İşgalcilere karşı direniş meşrudur
Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından uluslararası kamuoyunda, Hamas'ın ve Filistinlilerin "saldıran" ve İsrail ordusunun da "saldırılara karşılık veren" taraf olarak gösterilmesine tepki göstererek, İsrail'in "işgalci bir devlet" olduğunun unutulmamasını istedi.
UJFP internet sayfasından "İsrail yanlısı ulusların konseri yeter. İşgalciye direniş meşrudur." başlığıyla yayımladığı açıklamada, 7 Ekim'de Hamas'ın uyguladığı saldırı stratejisinden bağımsız olarak İsrail'le ilgili "unutulmaması gereken" hususlara dikkati çekti.
Açıklamada, "İsrail, işgalci bir devlettir. Gazze'ye insanlık dışı abluka uygulayan İsrail'dir. Tarihi Filistin topraklarının tümünde işgalci uygulamalarını sürdüren İsrail'dir. Apartheid rejimi olmakta ısrar eden ve toplu tutuklamaları işgal yönetiminin bir aracı olarak kullanan İsrail'dir. Ordusuyla yerleşimcilerin Filistin köylerinde şiddet kullanarak yaptığı katliamı örtbas eden İsrail'dir." ifadesi kullanıldı.
Yılbaşından bu yana İsrail'in 200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü ve binden fazla kişiyi tutukladığını hatırlatan UJFP, İsrail tarafından "ayaklar altına alınan" uluslararası hukuka göre Filistinlilerin direnişinde "haklı" olduğunu vurguladı.
UJFP, Fransız yetkilileri, İsrail'in "güvenlik hakkına" referans yapan açıklamalarına ve bu "işgalci devlet" ile askeri ve ekonomik işbirliğine son vermeye çağırdı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?
- Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
- B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak
- ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır 2023?
- Yememesi gereken arıyı yemeğe kalkınca olanlar oldu! İşte acı veren deneğimin hazin sonu…
- Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- İlkokul mezunu 67 binden fazla personel alımı yapılıyor! İŞKUR Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı….
- Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?
- 99 bin TL maaş ile alımlar başladı! Millî Savunma Bakanlığı başvuru şartları ve sürecine ilişkin detayları açıkladı
- Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kısa savaşları: 40 dakikada her şey sona erdi!
- İbn-i Sina'dan halsizliği hayatınızdan çıkaracak tedavi! Yorgunluğa, uykusuzluğa 1000 yıllık reçete! Meğer o su...
- Sosyal yardım alanlara 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi 2023? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana 5.000 TL ikramiye ödeniyor mu, kimler alıyor?