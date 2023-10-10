Gazze’de Siyonist İsrail tarafından büyük katliam! “İngiltere ve ABD tarafından büyük bir destek var”
A Haber’de İsrail’in Filistin'de Gazze halkına uyguladığı katliam ve perde arkasında yaşananlar yorumlandı. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ yaşananları “vahşet” İsrail’i "terör devleti" olarak nitelediler. Diğer yandan yorumcular, Siyonist sözde devlet İsrail’e İngiltere ve ABD tarafından büyük bir destek, yardım yapıldığını ifade ettiler. Öte yandan Başbuğ, İsrail tarafından bölgede devreye sokulan karanlık oyuna dikkat çekerek, “ABD, uçak gemisini bölgeye getirmek için bir gerekçe yarattı. Üstelik bu gemiyi Hamas'a bir avuç gerillaya getirdiğini söylemekte. Buna sadece kargalar güler. Buna da sadece ABD inanıyor. ABD ve İsrail'in başını çektiği 'Tanrı'yı kıyamete zorlamak' gibi sapık ve sapkın bir yapı var.” dedi. Yayında "İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlatır mı?" sorununa da yanıt verildi. İşte detaylar...
SON DAKİKA | Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI NE KADAR?
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.
İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI A HABER'DE ELE ALINDI
A Haber'de İsrail'in Filistin halkına ve Gazze'ye uyguladığı katliam ve perde arkasında yaşananlar yorumlandı.
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ yaşananları "vahşet" İsrail'i "terör devleti" olarak nitelediler.
Yayında "İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlatır mı?" sorununa da yanıt verildi.
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger A Haber canlı yayınında şunları kaydetti:
İsrail kararlara uymuyor. Uluslararası hukuk ile iç hukukta fark var. İç hukukta suç sonrası hakim ve savcı yakanıza yapışıp yaptırım uygular yargılanırsınız. Uluslararası hukuksa da orta büyüklükte küçük bir devlet iseniz aynı yaptırım ile karşılaşırsınız.
"İSRAİL'İN YAPTIKLARINA BÜTÜN DÜNYA TANIK"
Fakat büyük devletseniz ve büyük devletlerin himayesi altında iseniz hukuka aykırı davransanız bile bir yaptırım ile karşılaşmazsınız. İsrail gibi… Belki de şimdi tüm dünya tanık oluyor. İsrail'in tarihinde geçmişten bu güne şiddet olayları hep olmuştur.
"İSRAİL, ABD VE İNGİLTERE KORUMASI ALTINDA"
İsrail, 1967 savaşında çok geniş bölgeleri işgal etti. İşgalden sonra BM karar aldı. İsrail derhal 67 savaşında işgal ettiği topraklardan çekilsin diye. Ve buna İsrail uymadı ve bir yaptırım ile karşılaşmadı. İsrail ABD ve İngiltere koruması altında ve şiddet devam etti. Bir Filistinliler bir devlet terör ile karşı karşıya kaldı. Bütün dünya da buna şimdi tanıklık etmektedir.
"50-70 YILDIR İSRAİL FİLİSTİNLİLERE ŞİDDET UYGULAMAKTADIR"
Dünya, İsrail şiddetini kanıksamış durumda. Orta Doğu'da şiddet son derece yüksek seviyede. Batı medyasına baktığımızda ise tek taraflı olarak İsrail (Filistin-Hamas) tarafından saldırı altında. Hamas'ın yaptıkları da tasvip edilemez ama bu bir tepki niteliğinde. 50-70 yıldır İsrail Filistinlilere bu şekilde davranmaktadır. İsrail bugüne kadar Filistinlilerin özgür yaşamasını hep sınırlandırdı.
"TÜRKİYE'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ DENKLEMDE MUHAKKAK HESAP SORULACAK"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise şu tespitlerde bulundu:
Zaten oyun ona göre kurulu. Olayın ilk anından beri işlerin göründüğü gibi olmadığını kirli işbirliklerinin olduğunu görüyorum. Yani Gazze'yi işgal için zemin oluşturulmaya çalışılıyor. ABD tarafından planlandığını hep söyledim. ABD'nin bölgeye gelerek hem Filistin'i hem da aslında görünmeyen 2. aktör Türkiye'ye yönelik de maksadı var. Şimdi bu görmüş olduğunuz görüntüler insanlık suçu ama bir karşılığı yok. Bunları arşivde tutmakta fayda var. Türkiye'nin başını çektiği bu denklemde muhakkak bu dünyada hukuk ve adalet yer bulacak ve muhataplarına hesap sorulacak. Filistin Gazze'deki görüntüler kan dondurucu. Ancak İsrail taş üstünde taş koymayacak ve hedef gözetmeksizin Gazze'yi yerle bir edecek.
İSRAİL KARA HAREKATINI BAŞLATIR MI?
İsrail kumara girip şu anda kara operasyonu başlatmaz. Gazze'yi yerle bir edip kara operasyonu başlatacaktır. Hamas burada tuzağa mı düşürüldü? Bu sorgulanır... Ama olayın ilk anından itibaren yaşanan görüntüler İsrail tarafından kamuoyu oluşturulmak için kullanılmakta. Batı ve ABD medyası da buna destek veriyor. Mağdur İsrail görüntülerini aktif kullanmaktadır. Soru şu; 'Bu iş kime yaramaktadır?' ABD uçak gemisini bölgeye getirmek için bir gerekçe yarattı. Üstelik bu gemiyi Hamas'a bir avuç gerillaya getirdiğini söylemekte. Buna sadece kargalar güler. Buna da sadece ABD inanıyor. ABD ve İsrail'in başını çektiği 'Tanrı'yı kıyamete zorlamak' gibi sapık ve sapkın bir yapı var.
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