Gazze’de Siyonist İsrail tarafından büyük katliam! “İngiltere ve ABD tarafından büyük bir destek var”

"TÜRKİYE'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ DENKLEMDE MUHAKKAK HESAP SORULACAK"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise şu tespitlerde bulundu:

Zaten oyun ona göre kurulu. Olayın ilk anından beri işlerin göründüğü gibi olmadığını kirli işbirliklerinin olduğunu görüyorum. Yani Gazze'yi işgal için zemin oluşturulmaya çalışılıyor. ABD tarafından planlandığını hep söyledim. ABD'nin bölgeye gelerek hem Filistin'i hem da aslında görünmeyen 2. aktör Türkiye'ye yönelik de maksadı var. Şimdi bu görmüş olduğunuz görüntüler insanlık suçu ama bir karşılığı yok. Bunları arşivde tutmakta fayda var. Türkiye'nin başını çektiği bu denklemde muhakkak bu dünyada hukuk ve adalet yer bulacak ve muhataplarına hesap sorulacak. Filistin Gazze'deki görüntüler kan dondurucu. Ancak İsrail taş üstünde taş koymayacak ve hedef gözetmeksizin Gazze'yi yerle bir edecek.

İSRAİL KARA HAREKATINI BAŞLATIR MI?

İsrail kumara girip şu anda kara operasyonu başlatmaz. Gazze'yi yerle bir edip kara operasyonu başlatacaktır. Hamas burada tuzağa mı düşürüldü? Bu sorgulanır... Ama olayın ilk anından itibaren yaşanan görüntüler İsrail tarafından kamuoyu oluşturulmak için kullanılmakta. Batı ve ABD medyası da buna destek veriyor. Mağdur İsrail görüntülerini aktif kullanmaktadır. Soru şu; 'Bu iş kime yaramaktadır?' ABD uçak gemisini bölgeye getirmek için bir gerekçe yarattı. Üstelik bu gemiyi Hamas'a bir avuç gerillaya getirdiğini söylemekte. Buna sadece kargalar güler. Buna da sadece ABD inanıyor. ABD ve İsrail'in başını çektiği 'Tanrı'yı kıyamete zorlamak' gibi sapık ve sapkın bir yapı var.