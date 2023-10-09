İsrail-Gazze hattında son durum | Sınıra tank sevkiyatı! Kara harekatı ne zaman başlayacak?
İsrail savaş uçakları Gazze'de sivilleri bombalamaya devam ediyor. İsrail saldırıları A Haber'in canlı yayınına da yansıdı. Bölgede yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. 2 binden fazla yaralı var. Bölgeden son durumu Gazze sakini Ayesh Siam anlatırken Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya önemli değerlendirmelerde bulundu.
İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze şeridini bombaladı. Çatışmalar gece boyunca devam etti, çok sayıda roket fırlatıldı. 413 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 315 Filistinli de yaralandı. İsrail Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor. Kara harekatının 48 saat içinde başlaması bekleniyor.
Peki Hamas'ın operasyonu ne anlama geliyor? Yeni İsrail-Filistin savaşı mı başlıyor? Hamas Demir Kubbe'yi nasıl aştı ve nasıl sızdı? İsrail kara harekatı başlatır mı? Türkiye devreye girer mi? İsrail-Hamas çatışmasının bitmesi için hangi adım atılabilir?
Gazze sakini Ayesh Siam: Şu anda bombardıman devam ediyor. Gazze'nin doğusunda ateş kemeri gibi bir uygulama var. İlk defa 2021'de uygulandı bu dün de aynısını yaptılar. Aynı yeri vurmaya devam ediyorlar. Çok sayıda F-16 uçakları aynı yeri defalarca vuruyor. Devamlı olarak bomba atıyorlar. Şiddetli patlama sesleri geliyor.
Dünden beri tabi biz çok zor bir gece geçirdik. Sabah 5'ten sonra ancak biraz uyuma imkanı bulabildik. Savaş uçakları Gazze semalarını hiç bırakmadı. Sürekli olarak bombalar atılıyor ve çok şiddetli patlama sesleri geliyor. Güneyden kuzeye kadar her yerde patlama yaşanıyor.
Doç. Dr. Furkan Kaya: İsrail-Filistin meselesi, Arap-İsrail savaşları kadar eski olduğunu biliyoruz. 1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla bu mücadele başladı. Bunun haklı bir mücadele olduğunu ifade ediyoruz. 1948'ede başlayan demografik değişim Filistinlileri kendi yurdundan eden zorla, tehditle ve öldürerek bunu İsrail yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de 1948'ten buna olanları haritalarla gösterdi.
2 milyondan fazla Filistinli açık hava hapishanesi dediğimiz Gazze'ye 350 KM'lik bir alana sıkıştırıldı. Tıbbi malzeme, yemek, su giderilememesi konusu da var. Mısır'a açılan Rafah kapısı var ve bu da sağlıklı şekilde çalışmıyor. Yani her anlamda sıkıştırılmış Filistinlilerin yaşam haklarının elinden alınması durumu var. Diğer taraftan Batı Şeria, Doğu Küdüs işgal politikasının İsrail tarafından devam ettirilmesi bu pencereden baktığınız zaman bir Filistinlinin "En azında ölür şehit olurum" diyerek bu mücadeleye katılması şaşılacak bir durum değil.
İsrail güvenlik doktirinleri üzerine kurulmuş bir devlet. Kadınlar 2 sene erkekler 3 sene askerlik yapar. Oraya gittiğiniz zaman her köşede bir güvenlik görevlisi görürseniz. Böylesine kendini günvenlik şemsiyesi ve çemberi içine almış bir ülke. "Kuş uçsa haberimiz olur" diyen MOSSAD nasıl oldu da Kassam Tugayları'nın bu uzun süren hazırlığını nasıl haber alamadı? Paramotorlara müdahale edemediler. İndirmeden sonra cevap veremediler Uyuyan hücreler harekete geçti ve bunları tespit edemediler. Bu anlamda çok soru işareti var.
Netanyahu hükümeti 10 önce yargı reformu sebebiyle milyonlarca İsraillinin protestoları ile boğuşurken İsrail siyaseti çok karanlık günlere doğru sürüklenirken bu saldırının İsrail siyasetine zararı mı olur faydası mı olur? İsrail toplumu ve siyaseti bölünmüş durumda. İşte bu bölünme artacak mı saflar sıklaşacak mı? Filistin onları bir araya getiren bir olay. Amerika barışı sağlayacak ülke olarak Türkiye'yi görüyor. Bölgede çok değişik dengeler var. Kurulmak istenen terör devleti için alan açma stratejileri yapılıyor. İsrail zaman zaman PKK/YPG'ye kulak kabartıyor.
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