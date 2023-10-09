İsrail-Gazze hattında son durum | Sınıra tank sevkiyatı! Kara harekatı ne zaman başlayacak?

2 milyondan fazla Filistinli açık hava hapishanesi dediğimiz Gazze'ye 350 KM'lik bir alana sıkıştırıldı. Tıbbi malzeme, yemek, su giderilememesi konusu da var. Mısır'a açılan Rafah kapısı var ve bu da sağlıklı şekilde çalışmıyor. Yani her anlamda sıkıştırılmış Filistinlilerin yaşam haklarının elinden alınması durumu var. Diğer taraftan Batı Şeria, Doğu Küdüs işgal politikasının İsrail tarafından devam ettirilmesi bu pencereden baktığınız zaman bir Filistinlinin "En azında ölür şehit olurum" diyerek bu mücadeleye katılması şaşılacak bir durum değil.