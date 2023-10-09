Gazze’ye 3 koldan abluka! Mossad'dan itiraf: öngöremedik

İsrailli uzman ve analistler, Gazze'deki Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırıyı, "İsrail istihbaratının çöküşü" şeklinde yorumladı ve yaşanan bu şokun uzun süre devam edecek etkileri olacağını belirtti. Mısır istihbaratının, Hamas'ın "çok büyük bir şey" planladığı konusunda İsrail'i defalarca uyardığı ancak muhataplarının buna kulak asmadığı belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre; MOSSAD'dan yapılan açıklamada yapılan saldırılar için "öngöremedik" ifadesi kullanıldı. ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, A Haber'de değerlendirdi.

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