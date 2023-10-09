Hamas sızmayı nasıl başardı? Bundan sonra bölgeyi ne bekliyor?

Güngör Yavuzaslan: İsrail 50 yıldır ilk defa savunmaya geçti. Geçtiğimiz 48 saatin özeti tam olarak budur. Hamas öyle bir etki oluşturduk ki İsrail neye uğradığını şaşırdı. 2022'de Gazze 50 gün bombalandı, sonra Mısır'ın arabuluculuğu ile ateşkes adı konmamış bir anlaşma yapıldı ve taraflar yerinde duruyordu. Ancak bu sefer Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları bir hava indirme harekatı yaptı. Hava kuvvetleri olmayan silahlı yapı paramotorlarla İsrail üslerine indi. Burada bir şok yaşadılar.