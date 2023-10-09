Hamas sızmayı nasıl başardı? Bundan sonra bölgeyi ne bekliyor?
Hamas hangi bölgelere nasıl sızdı? MOSSAD saldırıyı öngöremedi? İsrail-Hamas çatışmasının bitmesi için hangi adım atılabilir? İsrail kıyamet savaşına mı hazırlanıyor? İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı? Bundan sonra ne olacak? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan verdi.
Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunun yankıları sürüyor. Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve 'savaştayız' demişti. Netanyahu'nun bu açıklamasından saatler sonra İsrail resmen Hamas'a savaş ilan etti. Gazze'ye havadan misilleme saldırılarına devam eden İsrail, ülke sınırları içinde 8 noktada hala tam kontrolü sağlamaya çalışıyor.
Çatışmalar hız kesmeden devam ederken İran'dan dikkat çeken bir Aksa Tufanı açıklaması geldi. İran ilk defa bu iddialara yanıt verdi. İran, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, hükümetinin Hizbullah'tan, İsrail Lübnan'ı 'taciz etmedikçe' savaşa katılmayacağına dair güvence aldığını söyledi.
Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı son bülteninde 78'i çocuk en az 413 kişinin öldüğünü, 2 bin 300'den fazlasının da yaralandığını bildirdi. İsrail'de 260'ı müzik festivalinde olmak üzere 700'den fazla kişi öldü. İsrail sağlık bakanlığı, devam eden şiddet olaylarında yaralanan İsraillilerin sayısını güncelleyerek şu ana kadar 2 bin 382 kişinin hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.
Peki Hamas'ın operasyonu ne anlama geliyor? Yeni İsrail-Filistin savaşı mı başlıyor? Hamas Demir Kubbe'yi nasıl aştı ve nasıl sızdı? İsrail kara harekatı başlatır mı? Türkiye devreye girer mi? İsrail-Hamas çatışmasının bitmesi için hangi adım atılabilir? GElişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazetesi Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
Güngör Yavuzaslan: İsrail 50 yıldır ilk defa savunmaya geçti. Geçtiğimiz 48 saatin özeti tam olarak budur. Hamas öyle bir etki oluşturduk ki İsrail neye uğradığını şaşırdı. 2022'de Gazze 50 gün bombalandı, sonra Mısır'ın arabuluculuğu ile ateşkes adı konmamış bir anlaşma yapıldı ve taraflar yerinde duruyordu. Ancak bu sefer Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları bir hava indirme harekatı yaptı. Hava kuvvetleri olmayan silahlı yapı paramotorlarla İsrail üslerine indi. Burada bir şok yaşadılar.
Gazze havadan-karadan ve denizden abluka altında. Denizden balık adamlarla, şişme botlarla denizden giriş yaptılar. İsrail-Gazze sınırı diye bir şey yok burası işgal altındaki Filistin toprakları. Burada bir temas hattı var. Buradaki temas hattını 20'ye aşkın noktalardan geçerek İsrail güvenlik noktalarını etkisiz hale getirerek operasyon yaptılar.
Paramotorlarla alçak uçuş yaptılar, bunu hava savunma sisteminin tespit edip imha etmesi imkansız. İsrail'in Demir Kubbe'yi güçlendirme için Amerika'dan 1,5 milyar dolar para istedi. Kassam Tugayları Demir Kubbe efsanesini çökertti. En son saldırıda 20 dakika içinde 2 bin 500 üzerinde roket fırlatıldı. Hamas 5 bin olarak açıklıyor bunu.
İşte bu roketleri aynı anda atınca Demir Kubbe'yi deldiler. Kassam Tugayları bunun zayıf noktalarını öğrendi. Kassam Tugayları dakikalar içinde binlerce füze atma yeteneğine nasıl sahip oldu? Bunların rampası olacak, deposu olacak ve bir eleman olacak. Bunun da ötesinde karşındaki hedefi bileceksin. Çok bilinmeyenli çok yönlü bir süreçten geçiyoruz. İlk defa İsrail'in savunmaya geçtiği bir zaman yaşıyoruz.
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