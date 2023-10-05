TERÖR KAMPLARINA ART ARDA OPERASYON | Hangi terör hedefleri vuruldu? Türkiye kime mesaj verdi

Bunun arkasında PKK ile KYB'yi birbirine entegre etmeye çalışan ABD var. Mesele sadece bu alanları kurmadı değil bura ile Kerkük-Mahmur-Sincar üzerinden bir karasal bağlantı planlanıyor. Irak'ta bizim tartışmalı bölgeler olarak tanımladığımız yerlerde hüküm sürme hedefi var. Bunun merkezinde ise bizim için son derece hassas, önemli ve değerli olan Kerkük var. Tartışmalı bölgelerde YPG ile etkili olmaya çalışıyorlar bunun merkezinde Kerkük var. KYB YPG ile bir başka işbirliği geliştirme hedefindeler. Bu Irak'ın toprak bütünlüğünün parçalanması anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta PKK, Soran bölgesinde Talabani'nin olduğu yerde kanton ilanı yapmaya kalktı. Önceden KYB, PKK'yı kullanırdı şimdi PKK KYB'yi kullanıyor. Burada Irak'ın üniter yapısını bozacak kanton oluşturma hedefi var. Bu cüreti yerel olarak KYB'den patron olarak ABD'den alıyor.