TERÖR KAMPLARINA ART ARDA OPERASYON | Hangi terör hedefleri vuruldu? Türkiye kime mesaj verdi
Geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısının engellenmesinden sonra Türkiye o gece saatlerinde Irak’ın kuzeyini yerle bir eden bir hava harekatı düzenledi. Bu hava harekatını izleyen 2 operasyon daha yapıldı ve saldırı girişime karşı gereken karşılık verildi. Operasyonların devam etmesi de bekleniyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Suriye'de terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere de "Bölgeden uzak durun" tavsiyesinde bulundu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
1 Ekim Pazar günü Meclis'in yeni yasama yılı açılışına hazırlandığı anlarda İçişleri Bakanlığını hedef alan bombalı bir saldırı girişimi gerçekleşti. Suriye üzerinden Türkiye'ye paramotorlarla giriş yapan 2 terörist, Kayseri'de bir veterineri katlederek aracını gasp edip Ankara'da İçişleri Bakanlığını hedef aldı. Saldırı kahraman polislerimizin karşılığı ile hedefine ulaşmadı ve 2 terörist yok edildi.
İçişleri Bakanlığının hedef alınmasından sonra o gece Irak'ın kuzeyinde terör noktaları yerle bir edilirken yurt içinde de Kahramanlar Operasyonu ile birçok şahıs gözaltına alındı. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın yuvalandığı bölgelere pazar gününden itibaren 3 hava harekatı düzenlendi ve hedefler tek tek imha edildi.
Dün Ankara'da Milli Savunma Bakanlığında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı bir güvenlik zirvesi yapıldı. Irak Savunma Bakanı dünkü zirveden sonra bugün Türkiye'ye geldi.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin Suriye'de eğitim aldıklarını ve buradan Türkiye'ye giriş yaptıklarını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu saldırıya yanıtının çok sert olacağının altını çizen Bakan Fidan, Irak ve Suriye'de terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere de "Bölgeden uzak durun" tavsiyesinde bulundu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
Abdullah Ağar'ın canlı yayındaki sözleri:
"Tabi pazar günü İçişleri Bakanlığımıza yapılan Suriye bağlantılı saldırı girişimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çok öfkelendirdi. Bir diğer tarafıyla Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını gösteriyor. Öncelikli olarak PKK/YPG terör örgütünün sözde istihbarat yapılanması, eğitimin, fonlamanın, aklın yönlendirmenin türevi iltisak kurulmaması istenen bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. Saldırı kahraman polislerimizin ortaya koymuş olduğu etkiyle birlikte savuşturuldu. Nizamiye girişine gelemeden ortadan kaldırıldı. Ama bu derinleşseydi Türkiye ile bir şekilde alay edecekleri, ülkemizi aşağılayacakları, Türkiye'nin itibarı ve onuru ile oynayacakları bir saldırı girişimi planladılar. Burada cüret çok yüksek.
Burada egemenliği hedef alan, Ankara'yı ve siyasi istikrarı hedef alan böyle bir saldırı girişimine karşı Türkiye'nin çok öfkelendiği ve verilen sözlerin tutulmadığını gösteren ispatlar barındırdığı için Türkiye terörle mücadelede paradigma değişikliğine gitti. Farklı bir siyaset ve farklı bir strateji uygulama eğilimi var. Şu anda bunun erken emareleri ile karşı karşıya kaldık. Terör örgütünün sözde askeri istihbarat yapılanması SEL başta olmak üzere terör örgütünün türev örgütlerine karşı İçişleri Bakanlığı operasyonlar düzenlemeye başladı. Diğer tarafıyla TSK o günden bugüne Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanlara terör yuvalarına askeri hava harekatları düzenlemeye başladı.
Diğer taraftan MİT özellikle Suriye'de PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusunu, Taksim'deki saldırının organizatörünü etkisizleştirdi. Bütün bunların üstüne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması geldi. Hakan Fidan, "Bundan sonra terör örgütü ile beraber hareket edenler, terör örgütünden uzak dursunlar." dedi. Bu cümlenin bir özel anlamı var. O da; tüm bu terör yapılanmasının altındaki Amerikan askeri varlığıdır veya istihbarat varlığıdır. Hatırlanacağı gibi MİT, Süleymaniye'de YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi'yi tütsülemişti. O zaman ABD tepki göstermişti. Aynı ABD, Türkiye'ye sözler verdi ve terör örgütünün Suriye'de 30 KM geriye çekileceğini söyledi. Ancak bunlar olmadı.
Türkiye ardık paradigma değişikliğine gitti. Şimdiye kadar nokta atışları yaptık. Bundan sonraki süreçte hedef gözetmeksizin hem altyapısını hem üstyapısını hem terörist hareketliliğini her türlü vuracağız. Özel mesajın adresi belli. PKK, Irak ve Suriye'de kimlerle beraber? Burada da genel bir mesaj veriliyor Hakan Fidan tarafından. İşte bunları da söylemek lazım. Suriye'de Haseke kısmında ABD, Fransa, İngiliz özel kuvvetleri ve onların istihbaratçıları yer alıyor. PKK ile bunlarla koyun koyuna. Fırat'ın batısında yer alan kısımlarda da Esad rejimi ile el ele oyunlar oynuyor teröristler. Şii milisler ve Ruslar da teröristlerle beraber. Irak tarafında ise Haşdi Şabi ile beraber aynı zamanda Irak Merkez Hükümeti ile iltisaklı. KYB alanında Talabani hüküm sürdüğü alanları PKK'ya peşkeş çekmiş durumda.
Bunun arkasında PKK ile KYB'yi birbirine entegre etmeye çalışan ABD var. Mesele sadece bu alanları kurmadı değil bura ile Kerkük-Mahmur-Sincar üzerinden bir karasal bağlantı planlanıyor. Irak'ta bizim tartışmalı bölgeler olarak tanımladığımız yerlerde hüküm sürme hedefi var. Bunun merkezinde ise bizim için son derece hassas, önemli ve değerli olan Kerkük var. Tartışmalı bölgelerde YPG ile etkili olmaya çalışıyorlar bunun merkezinde Kerkük var. KYB YPG ile bir başka işbirliği geliştirme hedefindeler. Bu Irak'ın toprak bütünlüğünün parçalanması anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta PKK, Soran bölgesinde Talabani'nin olduğu yerde kanton ilanı yapmaya kalktı. Önceden KYB, PKK'yı kullanırdı şimdi PKK KYB'yi kullanıyor. Burada Irak'ın üniter yapısını bozacak kanton oluşturma hedefi var. Bu cüreti yerel olarak KYB'den patron olarak ABD'den alıyor.
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu jeopolitik tehdidi görerek Türkiye bu denklemi bozacağını gösterdi. Güvenlik zirvesi için ortaya çıkan fotoğraflar çok nadirdir. Güvenliği zirvesindeki bütün isimler yani güvenlik aklı dün Ankara'da bir araya geldi. Bölgede çok ciddi akıl savaşları var. Karar verici kadronun bir araya gelmesi ve bununla ilgili ortak bir akıl üretmesi büyük bir değer taşıyor."
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