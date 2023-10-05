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TERÖR KAMPLARINA ART ARDA OPERASYON | Hangi terör hedefleri vuruldu? Türkiye kime mesaj verdi?

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 12:00
Geçtiğimiz Pazar günü İçişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısının engellenmesinden sonra Türkiye o gece saatlerinde Irak’ın kuzeyini yerle bir eden bir hava harekatı düzenledi. Bu hava harekatını izleyen 2 operasyon daha yapıldı ve saldırı girişime karşı gereken karşılık verildi. Operasyonların devam etmesi de bekleniyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Suriye'de terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere de "Bölgeden uzak durun" tavsiyesinde bulundu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
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