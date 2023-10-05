05 Ekim 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TERÖR KAMPLARINA ART ARDA OPERASYON | Hangi terör hedefleri vuruldu? Türkiye kime mesaj verdi?
Geçtiğimiz Pazar günü İçişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısının engellenmesinden sonra Türkiye o gece saatlerinde Irak’ın kuzeyini yerle bir eden bir hava harekatı düzenledi. Bu hava harekatını izleyen 2 operasyon daha yapıldı ve saldırı girişime karşı gereken karşılık verildi. Operasyonların devam etmesi de bekleniyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Suriye'de terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere de "Bölgeden uzak durun" tavsiyesinde bulundu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.