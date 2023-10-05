AK Parti’de büyük kongre hazırlığı! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber’de

CHP'DE BAŞKANLIK YARIŞI



Türkiye'de siyaset başka bir zeminde akıyor. Fakat Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP bir türlü bunu kavrayamıyor. Dikkat edilirse CHP'de tartışma "Kılıçdaroğlu gitsin" diyenler ile "Kılıçdaroğlu kalsın" diyenler arasında yaşanıyor. Yani yine bir makam üzerinden ve şahıslar üzerinden tartışma yürütüyorlar. Bu toplumu ıskaladığınız anlamına gelir. Oysa mesele ülkenin geleceğine dair ne söylediğiniz ve ne vaat ettiğiniz ve Türkiye'yi ne kadar kucakladığınız meselesidir. Bir anlayış üzerinden değil kişiler ve makamlar üzerinden tartışma yapıyorsanız zaten o parti siyasi parti olmaktan esasından çıkmıştır. Onun için CHP'de kimin kaldığının ya da kimin geldiğinin bir önemi yok. Tartışma bir koltuk üzerinden yürüyorsa eğer zaten CHP, Türkiye siyasetini ıskalamıştır.

CHP çok uzun zamandır bunu yapıyor. Muhalefet anlayışını tam olarak buradan kurguluyor. Dolayısıyla CHP bir siyasi parti olma kimliğini en azından mevcut A Takımı üzerinden söylersek gitgide kaybediyor. Bu sebeple ittifakları da böyle kurguluyorlar. Normalde hiçbir araya gelmeyecekleri siyasi partilerle çok kolay bir araya geliyorlar. Onlara da ilk teklif ettikleri şey seçim öncesi gördüğümüz gibi makamlar oluyor. Bu durum Türk siyaseti açısından çok üzüntü verici bir durumdur. Bu siyasetin itibarını çok zedeleyen bir durumdur. CHP'nin süratle bu durumdan kurtulması ve işin özüne dönmesi gerekiyor. Siyaset millet için yapılır. CHP bunun aksini yapıyor ve böyle bir çukurun içine düştü gördüğümüz kadarıyla yakın zamanda çıkacak gibi durmuyor.

İSTANBUL-ANKARA ADAYLARI VE ANKETLER…



AK Parti her gün sahada çalışan bir parti. Biz yarın seçim olacak gibi çalışan bir partiyiz. Dolayısıyla biz seçimden çıkar çıkmaz çalışmalarımıza başladık. AK Parti teşkilatlanması en geniş ve en diri siyasi hareket. Milletimiz bir eksiğimiz, yanlışımız varsa bizi düzeltmeye devam ediyor. Her saha ile iç içe olmak zorunda olan bir siyasi hareketiz. Bu ya bakanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatlarımız inanılmaz bir yoğun çalışma yaptı. Şehir buluşmaları gerçekleşti. Bakanlarımız 81 vilayete dağıldı. Türkiye'nin büyün ilçelerine, köylerine vekillerimiz ve teşkilatlarımız dağıldı. Biz milletten öğrenmeye devam ederek büyük bir tutku ile çalışıyoruz.

Yerel seçimlerde özellikle istiyoruz ki; İstanbul-Ankara-İzmir başta olmak üzere Antalya-Adana-Mersin gibi tekrar kazanalım. Çok büyükşehirler şu 5 senede CHP elinde çok talihsiz bire dönem yaşadılar. Bütün motivasyonu hizmet olan bir siyasi hareketiz. Cumhur İttifakı anlayışını bu şehirlerde yaşatmayı arzu ediyoruz. Buna göre bir yol haritamız var. Sadece seçim dönemlerinde değil anketlerimizi belli aralıklarla sürekli yapıyoruz. Belediye başkanları ile değerlendirme yaparken sadece son yapılan anketler üzerinden değil görev yaptığı dönemde her sene en az 2 anket olmak üzere anketlerdeki trendler üzerinden değerlendiririz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yaparken sadece son anketi değil aynı zamanda bir sene önceki ondan evvelki senede yapılan anketleri de sunarız. Burada hizmetlerin durumunun sunumu yapılır.

Şu anda Yerel Yönetimler Başkanlığı çok detaylı bir çalışma yapıyor. Hazırlıklar oluşturuldu ancak bizim başlangıcımız 7 Ekim Büyük Kongre sonrası olacak. Anketler, vekiller, önceki dönem değerlendirmeler ve sokakta bizzat çalışmalar yaparak yol haritamızı oluşturacağız. Bunu Cumhur İttifakı ile müştereken yapmayı arzu ediyoruz.