Başkan Erdoğan alçak PKK’ya seslendi: Bu söz kulaklarınızdan silinmesin! Bir gece ansızın gelebiliriz...

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyorum.

FETÖ ihanet şebekesinin bilhassa yurt dışında yuvalanan militanları vasıtasıyla yaymaya çalıştığı 'yıkılmakım ayaktayım' havası bir çeşit mezarlıkta ıslık çalıma gayteridir.

Açık ve net konuşuyorum. Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir." diye konuştu.