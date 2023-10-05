Emekli zammı takvimi netleşti! Bütçe çalışması tamamlanınca taslak ortaya çıkacak
Milyonlarca emeklinin gözü 1 Ekim’de açılan Meclis’e çevrilmiş durumda. Ara zam için çalışma yapılıyor mu? Emekli zammı ne olacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
1 Ekim Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Meclis yeni yasama dönemine başladı. Milyonlarca emeklinin gözü Ankara'ya çevrildi. Emekliye ara zam için Meclis'te bir düzenleme yapılması şart. Çalışma Bakanlığı ile Hazine be Maliye Bakanlığı bürokratları bir süredir konusu üzerinde çalışmalar yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hayat pahalılığını bitirecek adımların kararlılıkla sürdüğünü ve emekliler için yıl sonu olmadan çalışmanın biteceğinin sinyalini verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli de önceki gün partisinin grup toplantısında emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklileri rahatlatacak adımların atılmasının beklediğini ifade etti.
Peki milyonlarca emekliyi heyecanlandıran peş peşe açıklamalar sonrası zam nasıl olacak? Ara zam yapılacak mı? Emeklilerin zam takvimi belli oldu mu? Konuya dair tüm merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Özellikle temmuz ayında bu yana emeklilerin maaş zammı olur bir iyileştirme olur beklentisi var ve gündemde olan bir konu. Hem Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde olan bir konu. Meclis'in açılmasıyla beraber Meclis'in de gündemi içerisinde yer alıyor.
17 Ekim'de bütçe çalışmaları var. Bu tarihte 2024 yılı bütçesi için çalışmalar başlayacak. Bütçenin içerisinde hem emeklilere hem kamu personeline yapılacak artışlarla ilgili bir madde konulmuştur ve biz de bunu görmüş olacağız. Maaş zammı konusunda daha önce birkaç formülden bahsetmiştik.
Özellikle 7 bin 500 TL'nin altında maaş alan emekliler açısından zammın yüzde 25 olmasına rağmen ellerine geçen para değişmediği için orada bir sıkıntı yaşanıyor. Emekliler de haklı bir serzenişte bulunuyor. Seçim öncesi emekli maaşları 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Temmuz artışı olmasına rağmen maaşları 7 bin 500 TL'de kalanlar var. Orada bir geçim sıkıntısı da var.
İşte bu vatandaşlarımızın sıkıntısını giderecek bir çalışma yapılıyor. Burada 6 milyona yakın bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Bizim 17 milyon emeklimiz var ama 7 bin 500 TL'nin altında alan 6 milyona yakın insanımız var. Bir yandan da memur emeklilerinin talebi var. Bilindiği gibi en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması için 8 bin 77 TL'lik bir seyyanen artış yapıldı. Ama memur emeklilerine yapılmamıştı.
Bugüne kadar memur ve memur emeklileri aynı oranlarda zam alıyorlardı. Şimdi araba böyle bir farklılık doğdu. Memur emeklileri kendilerinin de seyyanen artıştan faydalanmak istiyor. Onların da böyle bir talepleri var. Tüm konular gündemde değerlendiriliyor. Bütçe geldikten sonra kasım ayı ile birlikte bu konularda bir netlik ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna kadar bu çalışma tamamlanacak. Ocak ayında da rutin artışlar olacak. Bunun içinde bir refah payı çalışması devam ediyor.
Rakamlara bakıldığı zaman yüzde 50'yi geçen bir artış olacak. Hem memurlara hem memur emeklilerine hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu zamlar gelecek. Dul-yetimler için zam oranı değişmiyor onlar içinde aynı zamlar yapılıyor. Burada fark sadece vefat eden SSK'lının maaş bağlanma oranları ile ilgili oluyor. Maaşlara yapılan zamlarda fark olmuyor."
EMEKLİ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ
*BÜTÇE ÇALIŞMASI TAMAMLANACAK, TASLAK ÇALIŞMA ORTAYA KONULACAK
*KANUN TEKLİFİ MECLİS'E GELECEK
*MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NUNDAN GEÇECEK
*GENEL KURUL'DA OYLANACAK
*BAŞKAN ERDOĞAN'IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK
*OCAK AYI BAŞINDA 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARININ KESİNLEŞMESİ SONRASI
EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN ARTACAK
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