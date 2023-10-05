Emekli zammı takvimi netleşti! Bütçe çalışması tamamlanınca taslak ortaya çıkacak

İşte bu vatandaşlarımızın sıkıntısını giderecek bir çalışma yapılıyor. Burada 6 milyona yakın bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Bizim 17 milyon emeklimiz var ama 7 bin 500 TL'nin altında alan 6 milyona yakın insanımız var. Bir yandan da memur emeklilerinin talebi var. Bilindiği gibi en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması için 8 bin 77 TL'lik bir seyyanen artış yapıldı. Ama memur emeklilerine yapılmamıştı.