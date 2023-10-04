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Haberler Galeri Ankara saldırısında "SEL" izi! MİT, PKK'nın yeni istihbarat yapılanmasını deşifre etti

Ankara saldırısında "SEL" izi! MİT, PKK'nın yeni istihbarat yapılanmasını deşifre etti

Ankara'da terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin istihbarat birimlerinin detaylı soruşturması sürüyor. Terör saldırısı talimatının hangi grup tarafından verildiğiyle ilgili tüm detay ve bağlantıları araştırılırken, eylem amaçlı planlamalar için örgütün devreye soktuğu istihbarat yapılanması SEL'in izlerine rastlandı. MİT'in yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye'de faaliyet yürüten örgütün Batılı ülkelerden aldığı askeri, teknik ve eğitim desteğiyle kurduğu yeni istihbarat yapılanması Saziya Ewlekariya Leşkeri/Askeri İstihbarat Kurumu (SEL) yönelik çalışma yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.10.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 07:29
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Ankara saldırısında SEL izi! MİT, PKK’nın yeni istihbarat yapılanmasını deşifre etti

TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 teröristten biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirirken diğeri ise kahraman polisler tarafından ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik birimlerinin yaptığı araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu belirlendi.

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Ankara saldırısında SEL izi! MİT, PKK’nın yeni istihbarat yapılanmasını deşifre etti

Kayseri'de özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağa'nı katlederek aracı gasp edikleri ortaya çıkan teröristlerin, İçişleri Bakanlığı önüne geldikleri araç ve teröristlerin üzerlerinde C4 patlayıcı, uzun namlulu silahlar ve roketatar çıkması dikkat çekti. Terör saldırısında kullanılan mühimmatların nasıl temin edildiği ve hangi bölgelerde geçerek getirildiği noktası ilk akla gelen konuların başında yer aldı.

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Ankara saldırısında SEL izi! MİT, PKK’nın yeni istihbarat yapılanmasını deşifre etti

MİT 10 AYDIR BU BİRİM HAKKINDA DEŞİFRE YAPIYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde titiz bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde PKK/KCK-PYD/YPG'nin yeni bir yapılanmaya gittikleri belirlendi. Yeni istihbarat yapılanması SEL'in, İçişleri Bakanlığı bombalı saldırısının düzenleyicisi olabileceği değerlendirildi.

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Ankara saldırısında SEL izi! MİT, PKK’nın yeni istihbarat yapılanmasını deşifre etti

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin, çeşitli isim ve yapılar altında 1986'dan bu yana istihbarı bilgi toplama arayışı içerisinde oldukları biliniyor. Suriye alanında özellikle batılı ülkelerden aldıkları askeri, teknik ve eğitim desteğiyle birlikte yeni oluşturdukları istihbarat yapılanması Saziya Ewlekariya Leşkeri/Askeri İstihbarat Kurumunun (SEL) hedef odağı ülkemizin oldu.

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Ankara saldırısında SEL izi! MİT, PKK’nın yeni istihbarat yapılanmasını deşifre etti

ÖRGÜT'ÜN "SEL" YAPILANMASI

Terör örgütü, Kuzey Irak ve Suriye'den ülkemize yönelik eylem amaçlı gönderdiği "kadro, silah, mühimmat ve patlayıcı" aktarım faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma ve MİT tarafından icra edilen başarılı operasyonlarla büyük ölçüde engellendi. Köşeye iyice sıkışan örgüt yönetimi, eylem amaçlı planlamalar için istihbarat yapılanmalarını devreye soktukları tespit edildi.