Ankara saldırısında "SEL" izi! MİT, PKK'nın yeni istihbarat yapılanmasını deşifre etti

Ankara'da terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin istihbarat birimlerinin detaylı soruşturması sürüyor. Terör saldırısı talimatının hangi grup tarafından verildiğiyle ilgili tüm detay ve bağlantıları araştırılırken, eylem amaçlı planlamalar için örgütün devreye soktuğu istihbarat yapılanması SEL'in izlerine rastlandı. MİT'in yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye'de faaliyet yürüten örgütün Batılı ülkelerden aldığı askeri, teknik ve eğitim desteğiyle kurduğu yeni istihbarat yapılanması Saziya Ewlekariya Leşkeri/Askeri İstihbarat Kurumu (SEL) yönelik çalışma yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.10.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 07:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL