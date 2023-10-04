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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler: PKK/YPG'nin tesisleri meşru hedefimizdir...

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler: PKK/YPG’nin tesisleri meşru hedefimizdir...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığının önünde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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