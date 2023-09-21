Karabağ’da son durum: Azerbaycan’ın şartları kabul edildi Ermeni gruplar silah bıraktı

"Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyon konusu Azerbaycan anayasası ve hukuk kuralları nezninde görüşmeye açacağız. Biz pürüzsüz bir yeniden entegrasyon süreci öngörüyoruz. Nüfusun insani ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz. Yereldeki nüfus ile iletişim içerisindeyiz. Kısa sürede bölgeye istikrar ve barış getirmeyi istiyoruz."

Bakü'nün taleplerinin kabul edilmesi, bölgedeki Azerbaycanlıları da memnun etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından da Karabağ'daki Ermeni temsilcileriyle Yevlah'ta görüşme gerçekleştirileceği duyuruldu.