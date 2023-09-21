Karabağ'da son durum: Azerbaycan’ın şartları kabul edildi Ermeni gruplar silah bıraktı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu. Karabağ topraklarından çekilen Ermeni gruplar, silahlarını bırakarak ağır araçlarını teslim etmeye başladı. Öte yandan Ermeni temsilcileri Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek için Yevlah’a geldi.
Azerbaycan'ın anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve silahlı Ermeni unsurları Karabağ'dan çıkarmak amacıyla başlattığı terörle mücadele operasyonunda ateşkes sağlandı.
Açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov yaptı.
Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakmayı kabul ettiğini ve bölgede ateşkesin sağlandığını duyurdu.
Karabağ'daki Ermeni birlikler ile yasadışı Ermeni grupların silah bırakacağını, Azerbaycan topraklarından çekileceğini ve yasa dışı Ermeni silahlı grupların feshedileceğini söyledi.
Bütün silah, mühimmat ve ağır araçların teslim edileceğini, belirtilen bu hususların Rus Barış Gücü ile koordineli yürütülmesinin sağlanacağını ifade etti.
Sözcü Eyvazov, ayrılıkçıların etkisizleştirildiğini, 90'dan fazla mevzide denetim sağlandığını da kaydetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bölgedeki nüfusun yeniden entegrasyonu için hazırlık yapıldığını söyledi.
"Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyon konusu Azerbaycan anayasası ve hukuk kuralları nezninde görüşmeye açacağız. Biz pürüzsüz bir yeniden entegrasyon süreci öngörüyoruz. Nüfusun insani ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz. Yereldeki nüfus ile iletişim içerisindeyiz. Kısa sürede bölgeye istikrar ve barış getirmeyi istiyoruz."
Bakü'nün taleplerinin kabul edilmesi, bölgedeki Azerbaycanlıları da memnun etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından da Karabağ'daki Ermeni temsilcileriyle Yevlah'ta görüşme gerçekleştirileceği duyuruldu.
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